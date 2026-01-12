A USC impulsa un curso específico sobre dor crónica para o estudantado das ciencias da saúde
O laboratorio BAP do IPsiUS ofrecerá formación teórica e práctica en avaliación da dor e técnicas de neuromodulación
O grupo Benestar–laboratorio BAP (Brain and Pain) do Instituto de Psicoloxía da USC (IPsiUS) formará estudantado de Psicoloxía, Medicina, Odontoloxía e Enfermaría para proporcionarlles os fundamentos teóricos sobre a dor e a súa cronificación, alén de impartir sesións prácticas para coñecer técnicas específicas para avaliar a dor e procedementos de neuromodulación. “A formación en dor é unha lagoa nos ensinos de grao”, sinalan, motivo polo cal este curso ten como obxectivo formar aos futuros profesionais da saúde.
“Cun forte enfoque no modelo biopsicosocial, presentarase a evidencia dispoñible sobre as distintas abordaxes á dor crónica e incidirase na importancia da formación en ciencia da dor para os pacientes”, engaden. O prazo de inscrición deste curso remata o 13 de xaneiro a través da secretaría virtual da USC.
O obxectivo do curso é dotar os futuros profesionais de ciencias da saúde de ferramentas para realizar un manexo da dor crónica máis efectivo e baseado na evidencia, a partir do coñecemento sobre a neurofisioloxía da dor. O curso combina sesións expositivas con sesións prácticas dedicadas a realizar exercicios para os cursos de educación en dor e manexo de equipos de neuroestimulación cerebral. A actividade desenvólvese no marco do proxecto Painless Horizonte Europa e é convalidable cun crédito de libre configuración.