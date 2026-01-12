Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC impulsa un curso específico sobre dor crónica para o estudantado das ciencias da saúde

O laboratorio BAP do IPsiUS ofrecerá formación teórica e práctica en avaliación da dor e técnicas de neuromodulación

Redacción
12/01/2026 07:33
maite carrillo
O curso, promovido polo grupo Benestar–laboratorio BAP do Instituto de Psicoloxía da USC, busca cubrir a falta de formación en dor nos estudos de grao das ciencias da saúde
Santi Alvite
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

O grupo Benestar–laboratorio BAP (Brain and Pain) do Instituto de Psicoloxía da USC (IPsiUS) formará estudantado de Psicoloxía, Medicina, Odontoloxía e Enfermaría para proporcionarlles os fundamentos teóricos sobre a dor e a súa cronificación, alén de impartir sesións prácticas para coñecer técnicas específicas para avaliar a dor e procedementos de neuromodulación. “A formación en dor é unha lagoa nos ensinos de grao”, sinalan, motivo polo cal este curso ten como obxectivo formar aos futuros profesionais da saúde. 

“Cun forte enfoque no modelo biopsicosocial, presentarase a evidencia dispoñible sobre as distintas abordaxes á dor crónica e incidirase na importancia da formación en ciencia da dor para os pacientes”, engaden. O prazo de inscrición deste curso remata o 13 de xaneiro a través da secretaría virtual da USC.

O obxectivo do curso é dotar os futuros profesionais de ciencias da saúde de ferramentas para realizar un manexo da dor crónica máis efectivo e baseado na evidencia, a partir do coñecemento sobre a neurofisioloxía da dor. O curso combina sesións expositivas con sesións prácticas dedicadas a realizar exercicios para os cursos de educación en dor e manexo de equipos de neuroestimulación cerebral. A actividade desenvólvese no marco do proxecto Painless Horizonte Europa e é convalidable cun crédito de libre configuración.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los investigadores Sara Tallón, Alicia Flores y Juan Francisco Crespo

Investigadores del IDIS identifican nuevas claves para predecir la evolución del aneurisma de aorta abdominal
Eladio González Lois
Leo Westerman, durante uno de los ataques del conjunto picheleiro

El Monbus Obradoiro cae ante el Ourense en un derbi decidido en los últimos minutos
Eladio González Lois
Araceli Bugallo posa con su medalla

Araceli Bugallo se proclama campeona de España +60 en espada
Eladio González Lois
Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE

La lluvia marca el inicio de la semana en Santiago, con descenso de temperaturas a partir del miércoles
Eladio González Lois