Santiago de Compostela

Un incendio en un restaurante de Santiago obliga a sus clientes a desalojarlo

11/01/2026 11:47
Un incendio en un restaurante de Santiago, que quemó el tubo de la chimenea y en el que ninguna persona resultó afectada, obligó a sus clientes a desalojar el local. Según recoge el 112 Galicia, fueron los propios particulares los que salieron al exterior del local tras declararse el fuego, que llenó de humo las instalaciones.

Cerca de las 23.00 horas del sábado, un particular contactó con la central de emergencias y explicó que ardía la parrilla de este establecimiento situado en la rúa Nova de Abaixo de la capital gallega. A continuación, se alertó a los bomberos municipales y a los agentes de la Policía Nacional y Local.

Al terminar su intervención, los efectivos de extinción de incendios confirmaron al 112 que ardió el tubo de la chimenea y que realizaron tareas de ventilación en el local.

