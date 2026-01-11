Mi cuenta

Santiago de Compostela

Piden seis años de prisión para un profesor acusado de una agresión sexual a un alumno en Santiago

Ep
11/01/2026 11:40
Sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago
Sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago
Cedida
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará los días 12,14,15 y 16 de enero a un profesor acusado de un delito continuado contra la libertad sexual de un alumno varón, menor de 16 años, en Santiago. Fiscalía pide para él seis años de prisión.

El juicio está previsto para las 10.00 horas del lunes, miércoles, jueves y viernes de esta semana y se celebrará a puerta cerrada.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos denunciados tuvieron lugar en un colegio de Santiago de Compostela, entre los años 2021 y 2022.

Así, Fiscalía ha incidido en las circunstancias de escaso desarrollo físico de la víctima/especial vulnerabilidad por razón de la edad y prevalimiento de situación de superioridad y la de ser maestro del menor.

En este contexto, el Ministerio Público solicita para el acusado seis años de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad; 10 años de prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima y 10 años de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima.

También, pide 12 años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

