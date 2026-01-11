Cierra la histórica cafetería Paradiso

Miembros de la Corporación municipal, disfrutando de los últimos chocolates de Paradiso Redacción

La histórica cafetería Cafetería Paradiso encara este domingo el cierre de sus puertas —al menos por el momento— por la jubilación de sus propietarios, Agustín y Socorro, en medio de una oleada de reconocimientos por parte de la política local de Santiago de Compostela. Durante la última semana, representantes de todas las formaciones con presencia en la corporación municipal han acudido al establecimiento para despedirse personalmente de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, compartió hace unos días en Instagram una imagen junto a parte del equipo de gobierno, rodeados de tazas de chocolate, uno de los productos más conocidos del Paradiso. En su mensaje, la regidora agradecía “muchos años de dedicación y de buen saber hacer” por parte de sus responsables.

Un modelo de comercio que el Concello reivindica

Este viernes, el propio Gobierno local eligió la cafetería como escenario para mantener un encuentro distendido con la prensa. Antes de entrar, la alcaldesa subrayó que el Paradiso representa el modelo de comercio de proximidad que defiende el Ejecutivo municipal y expresó su deseo de que el local pueda volver a abrir en el futuro.

Ese mismo día también pasaron por el establecimiento representantes del PSOE local, tras participar en la presentación del cartel de la Semana Santa. Además, el concejal no adscrito Gonzalo Muíños compartió en redes sociales una fotografía junto a las exedilas socialistas, en la que trasladaban sus mejores deseos a los propietarios “en esta nueva etapa que comienzan”.

“Parte de la memoria sentimental de Santiago”

Por parte del PP, el portavoz municipal Borja Verea remitió una nota a los medios en la que reconoció que el Paradiso “forma parte de mi vida y de la memoria sentimental de Santiago”. En su escrito recordó que allí sus hijos tomaron sus primeros chocolates y que, como en su caso, miles de personas guardan recuerdos ligados a este local.

Borja Verea y miembros del PP de Santiago junto a Agustín, dueño de la cafetería Paradiso PP de Santiago

Verea, que acudió a la cafetería acompañado de compañeros de formación, definió a Agustín y Socorro como un “ejemplo de esfuerzo, constancia y trato próximo” para las nuevas generaciones de hosteleros y lamentó el cierre de un espacio que, durante décadas, ha sido punto de encuentro para varias generaciones de compostelanos.