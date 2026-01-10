Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Xunta presenta el proyecto para cambiar la cubierta del IES Rosalía de Castro de Santiago

10/01/2026 12:04
IES Plurilingüe Rosalía de Castro
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha presentado este sábado el proyecto de cambio de cubierta del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela, donde la Xunta va a invertir casi 700.000 euros. La intervención ya está licitada y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses una vez comiencen los trabajos.

Tal y como ha explicado el titular del departamento educativo del Gobierno gallego, la del Rosalía se enmarca en el paquete de 16 primeras obras que la Consellería va a desarrollar en este año 2026 por más de 16 millones de euros.

"En los Presupuestos de 2026 tenemos una partida de 73,6 millones de euros para obras en centros educativos, un 4 % más de lo que destinamos a este fin en 2025", ha destacado Rodríguez.

Asimismo, ha incidido en que en estas primeras obras del año también está incluida la ampliación del IES Lamas de Abade, en la capital de Galicia, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, licitada la semana pasada.

En una nota de prensa, la Xunta ha destacado que estas actuaciones elevan a más de 12 millones de euros la inversión que está realizando la Xunta en mejoras en los centros educativos compostelanos al amparo del Plan de nueva arquitectura pedagógica.

En este momento están en marcha seis actuaciones por más de 7,7 millones de euros según ha recordado, en concreto, la ampliación del IES Eduardo Pondal (3 millones), la rehabilitación integral del IES Arcebispo Xelmírez II (1,8 millones), la reforma del Museo Pedagógico de Galicia (500.000 euros) y el cambio de cubierta del IES A Pontepedriña (306.000 euros).

Respecto al Rosalía, el conselleiro ha subrayado que el cambio de cubierta será una actuación "completamente respetuosa" con el edificio histórico que alberga el instituto. En este sentido, ha indicado que la nueva cubierta, de 3.288 metros cuadrados, irá atornillada a la estructura de madera existente, que se reparará en los puntos donde sea necesario, y recubierta de teja curva.

Además de la retirada de las placas y teja curva que cubren el centro en este momento y la colocación de los nuevos elementos de cubierta, el programa de la obra contempla también la instalación de nuevos canalones y bajantes en todo el tejado.

Asimismo, se cambiarán las cuatro ventanas tipo velux para acceso a la cubierta que se localizan en los faldones interiores del claustro y se ejecutarán los trabajos de limpieza e impermeabilización.

