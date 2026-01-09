Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un proyecto liderado por la USC promoverá espacios públicos inclusivos en ciudades latinoamericanas

La iniciativa DIPS, coordinada por María José Piñeira, se desarrollará durante tres años con universidades de Europa y América Latina

Agencias
09/01/2026 18:39
interfaz de dips
Ao longo dos tres anos de duración do proxecto, desenvolveranse novos plans de estudo orientados a mellorar as competencias e as perspectivas de empregabilidade do estudantado
USC
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La profesora de la Universidade de Santiago de Compostela María José Piñeira, docente en la Facultade de Xeografía e Historia e investigadora del Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA), lidera el 'Design of Inclusive Public Space 101235951' (DIPS), un proyecto que se ha puesto en marcha este jueves 8 en la ciudad de Tesalónica (Grecia).

Dicha iniciativa, que ya se ha puesto en marcha este jueves, busca diseñar espacios públicos inclusivos en ciudades latinoamericanas. Según María José Piñeira, muchas de estas ciudades carecen de espacios públicos, lo que provoca la exclusión de colectivos vulnerables como las personas mayores, los niños, las personas con discapacidad, las mujeres o las minorías étnicas.

"Un diseño urbano deficiente no solo limita su uso del espacio público, sino que también restringe la participación social y el acceso a servicios esenciales, perpetuando así las desigualdades existentes", añade la profesora de la USC.

Así, en este proyecto participan una treintena de personas entre las que se encuentran personal docente y de investigación de distintas universidades de Europa y América Latina, en concreto de Ecuador, Paraguay y de Argentina.

Se llevará a cabo durante tres años en los que se promoverán proyectos prácticos en los que los estudiantes impulsarán iniciativas dirigidas a garantizar la igualdad, la seguridad y la inclusión en los espacios públicos.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Juan Villar, durante su intervención en la sesión en Nordés Empresarial

Los empresarios gallegos debaten sobre cómo les afecta el conflictivo panorama internacional
Redacción
Alba Nogueira, candidata al Rectorado de la USC

Maite Flores se postula a rectora de la USC con el foco en Lugo: “No es una sucursal de Santiago”
EP
Juzgados de Santiago de Compostela

Piden seis años de prisión para un profesor acusado de una agresión sexual a un alumno menor en Santiago
Redacción
Presentación oficial del cartel y de la programación de la Semana Santa de Santiago 2026 por parte de la Xunta de Confrarías

La Semana Santa de Santiago 2026 se celebrará con 17 procesiones entre el 29 de marzo y el 5 de abril
Agencias