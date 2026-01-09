Un proyecto liderado por la USC promoverá espacios públicos inclusivos en ciudades latinoamericanas

Ao longo dos tres anos de duración do proxecto, desenvolveranse novos plans de estudo orientados a mellorar as competencias e as perspectivas de empregabilidade do estudantado USC

La profesora de la Universidade de Santiago de Compostela María José Piñeira, docente en la Facultade de Xeografía e Historia e investigadora del Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA), lidera el 'Design of Inclusive Public Space 101235951' (DIPS), un proyecto que se ha puesto en marcha este jueves 8 en la ciudad de Tesalónica (Grecia).

Dicha iniciativa, que ya se ha puesto en marcha este jueves, busca diseñar espacios públicos inclusivos en ciudades latinoamericanas. Según María José Piñeira, muchas de estas ciudades carecen de espacios públicos, lo que provoca la exclusión de colectivos vulnerables como las personas mayores, los niños, las personas con discapacidad, las mujeres o las minorías étnicas.

"Un diseño urbano deficiente no solo limita su uso del espacio público, sino que también restringe la participación social y el acceso a servicios esenciales, perpetuando así las desigualdades existentes", añade la profesora de la USC.

Así, en este proyecto participan una treintena de personas entre las que se encuentran personal docente y de investigación de distintas universidades de Europa y América Latina, en concreto de Ecuador, Paraguay y de Argentina.

Se llevará a cabo durante tres años en los que se promoverán proyectos prácticos en los que los estudiantes impulsarán iniciativas dirigidas a garantizar la igualdad, la seguridad y la inclusión en los espacios públicos.