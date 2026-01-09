Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

UCIN Galicia exige la dimisión del alcalde de Ames y del concejal de Obras por las deficiencias en las obras de O Milladoiro

La formación considera “gravísima” la "falta de supervisión municipal" reconocida por el propio regidor en un proyecto de gran impacto social y económico

Martín Campos
09/01/2026 15:03
El alcalde de Ames, Blas García, durante la comparecencia en la que reconoció las "deficiencias" de las obras realizadas en O Milladoiro
El alcalde de Ames, Blas García, durante la comparecencia en la que reconoció las "deficiencias" de las obras realizadas en O Milladoiro
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

UCIN Galicia ha exigido la dimisión inmediata del alcalde de Ames, Blas García, y del concejal de Obras tras las declaraciones del propio regidor en las que reconoce la existencia de “numerosas deficiencias” en la ejecución de las obras de humanización de O Milladoiro.

La formación, a través de su coordinador, José Luis Calo, considera políticamente insostenible que el Concello admita ahora su insatisfacción con el resultado de unas obras de gran impacto económico y social, anunciando la elaboración de un informe técnico con deficiencias que, según señalan, son “visibles a simple vista”.

El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro
El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro
Cedida

Entre los problemas detectados, UCIN Galicia cita marquesinas mal ejecutadas, aceras diseñadas para esquivar tapas de la red de servicios o una mediana central mal resuelta, cuestiones que, a su juicio, no pueden considerarse errores menores, sino consecuencia de una gestión negligente y de una ausencia de control político y técnico durante la ejecución del proyecto.

marta abal

O PSOE de Santiago condiciona a negociación dos orzamentos de 2026 á rendición de contas dos acordos previos

Más información

La formación se pregunta cómo el Concello de Ames permitió que esta situación llegase tan lejos sin actuar a tiempo, y rechaza que ahora se intente trasladar la responsabilidad al Ministerio o a la empresa adjudicataria. En este sentido, subraya que la obligación de vigilar, supervisar y exigir el cumplimiento del contrato corresponde exclusivamente al gobierno municipal.

Por todo ello, UCIN Galicia reclama la asunción de responsabilidades políticas y defiende que la vecindad de Ames merece un gobierno riguroso, transparente y exigente con la ejecución de las obras públicas, y no un ejecutivo que reconoce errores cuando, según afirman, ya no puede ocultarlos.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores

Las candidatas al Rectorado de la USC debaten sobre universidad y ciudad este lunes en el Ateneo de Santiago
Eladio González Lois
Operarios desmontan el parque temático y el gran árbol de Navidad de la plaza del Obradoiro

Compostela dice adiós a la Navidad
Eladio González Lois
La manifestación se celebrará el próximo 12 de enero en el Obradoiro (archivo)

Derecho a Morir Dignamente convoca una concentración este lunes en Santiago en recuerdo de Ramón Sampedro
Redacción
Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela

Investigan si la muerte de dos personas en Santiago podría estar relacionada con una fuga de gas
Eladio González Lois