UCIN Galicia exige la dimisión del alcalde de Ames y del concejal de Obras por las deficiencias en las obras de O Milladoiro

El alcalde de Ames, Blas García, durante la comparecencia en la que reconoció las "deficiencias" de las obras realizadas en O Milladoiro Cedida

UCIN Galicia ha exigido la dimisión inmediata del alcalde de Ames, Blas García, y del concejal de Obras tras las declaraciones del propio regidor en las que reconoce la existencia de “numerosas deficiencias” en la ejecución de las obras de humanización de O Milladoiro.

La formación, a través de su coordinador, José Luis Calo, considera políticamente insostenible que el Concello admita ahora su insatisfacción con el resultado de unas obras de gran impacto económico y social, anunciando la elaboración de un informe técnico con deficiencias que, según señalan, son “visibles a simple vista”.

El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro Cedida

Entre los problemas detectados, UCIN Galicia cita marquesinas mal ejecutadas, aceras diseñadas para esquivar tapas de la red de servicios o una mediana central mal resuelta, cuestiones que, a su juicio, no pueden considerarse errores menores, sino consecuencia de una gestión negligente y de una ausencia de control político y técnico durante la ejecución del proyecto.

La formación se pregunta cómo el Concello de Ames permitió que esta situación llegase tan lejos sin actuar a tiempo, y rechaza que ahora se intente trasladar la responsabilidad al Ministerio o a la empresa adjudicataria. En este sentido, subraya que la obligación de vigilar, supervisar y exigir el cumplimiento del contrato corresponde exclusivamente al gobierno municipal.

Por todo ello, UCIN Galicia reclama la asunción de responsabilidades políticas y defiende que la vecindad de Ames merece un gobierno riguroso, transparente y exigente con la ejecución de las obras públicas, y no un ejecutivo que reconoce errores cuando, según afirman, ya no puede ocultarlos.