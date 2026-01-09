Mi cuenta

Santiago de Compostela

Piden seis años de prisión para un profesor acusado de una agresión sexual a un alumno menor en Santiago

El juicio se celebrará a puerta cerrada del 12 al 16 de enero en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago

Redacción
09/01/2026 18:47
Juzgados de Santiago de Compostela
Juzgados de Santiago de Compostela
EP
La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sección sexta con sede en Santiago de Compostela, juzgará entre los días 12, 14, 15 y 16 de enero a un profesor acusado de un delito continuado contra la libertad sexual de un alumno varón menor de 16 años. La Fiscalía solicita seis años de prisión para el acusado.

El juicio está previsto para las 10.00 horas de las jornadas señaladas y se celebrará a puerta cerrada, dada la naturaleza de los hechos y la condición de menor de la presunta víctima. Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos denunciados habrían tenido lugar en un colegio de Santiago de Compostela entre los años 2021 y 2022

Agravantes y medidas solicitadas

La Fiscalía incide en varias circunstancias agravantes, entre ellas el escaso desarrollo físico y la especial vulnerabilidad de la víctima por razón de la edad, así como el prevalimiento de una situación de superioridad derivada de la condición de maestro del menor.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita seis años de libertad vigilada a cumplir tras la condena, 10 años de prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima y 10 años de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros. Asimismo, pide 12 años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores de edad.

