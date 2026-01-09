Piden seis años de prisión para un profesor acusado de una agresión sexual a un alumno menor en Santiago

Juzgados de Santiago de Compostela EP

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sección sexta con sede en Santiago de Compostela, juzgará entre los días 12, 14, 15 y 16 de enero a un profesor acusado de un delito continuado contra la libertad sexual de un alumno varón menor de 16 años. La Fiscalía solicita seis años de prisión para el acusado.

Derecho a Morir Dignamente convoca una concentración este lunes en Santiago en recuerdo de Ramón Sampedro Más información

El juicio está previsto para las 10.00 horas de las jornadas señaladas y se celebrará a puerta cerrada, dada la naturaleza de los hechos y la condición de menor de la presunta víctima. Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos denunciados habrían tenido lugar en un colegio de Santiago de Compostela entre los años 2021 y 2022.

Agravantes y medidas solicitadas

La Fiscalía incide en varias circunstancias agravantes, entre ellas el escaso desarrollo físico y la especial vulnerabilidad de la víctima por razón de la edad, así como el prevalimiento de una situación de superioridad derivada de la condición de maestro del menor.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita seis años de libertad vigilada a cumplir tras la condena, 10 años de prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima y 10 años de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros. Asimismo, pide 12 años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores de edad.