Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Padrón lanza ‘Sabores de Padrón: a ruta da croqueta’ para dinamizar la hostelería local

La iniciativa se celebrará los días 6 y 7 de febrero y está abierta a la participación de bares y restaurantes del municipio

Eladio Lois
Eladio Lois
09/01/2026 13:32
La participación está abierta a todos los bares y restaurantes de la localidad
La participación está abierta a todos los bares y restaurantes de la localidad
Redacción
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello de Padrón, a través de Padrón Turismo, impulsa Sabores de Padrón: a ruta da croqueta, una nueva iniciativa gastronómica que nace con el objetivo de poner en valor la creatividad de la hostelería local y dinamizar la vida social y económica del municipio con un evento singular y pionero en Galicia.

Cartel del evento
Cartel del evento
Cedida

La ruta se celebrará el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, convirtiendo Padrón en un punto de encuentro en torno a uno de los productos más populares de la gastronomía: la croqueta, un clásico con gran aceptación entre todo tipo de públicos y que servirá como hilo conductor para atraer tanto a vecinos como a visitantes durante esos días.

Formato abierto y precio común

La participación está abierta a todos los bares y restaurantes de la localidad, con un formato sencillo y flexible pensado para facilitar la implicación del sector hostelero. Cada establecimiento podrá elaborar su propia croqueta, eligiendo libremente el sabor o la propuesta culinaria que desee presentar.

Los 47 locales presentarán un total de 72 tapas, que serán evaluadas en las pruebas de preselección previstas para la próxima semana en la Mercado de Abastos de Santiago

La nueva edición de Santiago(é)Tapas contará con más locales y más tapas

Más información

El precio de venta propuesto será de 2,50 euros, pudiendo decidir cada local si ese importe corresponde a una sola croqueta o a una ración compuesta por varias unidades. El horario de la ruta será el viernes de 20.00 a 23.00 horas y el sábado de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas.

Inscripciones hasta el 16 de enero

Los establecimientos interesados en participar deberán confirmar su inscripción antes del 16 de enero, a través del correo electrónico. 

Desde el Concello de Padrón y Padrón Turismo se anima a la hostelería local a sumarse a esta propuesta colectiva, que busca fomentar la colaboración, crear una experiencia gastronómica atractiva y reforzar la imagen de Padrón como destino de referencia también en el ámbito culinario.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores

Las candidatas al Rectorado de la USC debaten sobre universidad y ciudad este lunes en el Ateneo de Santiago
Eladio González Lois
El alcalde de Ames, Blas García, durante la comparecencia en la que reconoció las "deficiencias" de las obras realizadas en O Milladoiro

UCIN Galicia exige la dimisión del alcalde de Ames y del concejal de Obras por las deficiencias en las obras de O Milladoiro
Martín Campos
Operarios desmontan el parque temático y el gran árbol de Navidad de la plaza del Obradoiro

Compostela dice adiós a la Navidad
Eladio González Lois
La manifestación se celebrará el próximo 12 de enero en el Obradoiro (archivo)

Derecho a Morir Dignamente convoca una concentración este lunes en Santiago en recuerdo de Ramón Sampedro
Redacción