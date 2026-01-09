Padrón lanza ‘Sabores de Padrón: a ruta da croqueta’ para dinamizar la hostelería local

La participación está abierta a todos los bares y restaurantes de la localidad Redacción

El Concello de Padrón, a través de Padrón Turismo, impulsa Sabores de Padrón: a ruta da croqueta, una nueva iniciativa gastronómica que nace con el objetivo de poner en valor la creatividad de la hostelería local y dinamizar la vida social y económica del municipio con un evento singular y pionero en Galicia.

Cartel del evento Cedida

La ruta se celebrará el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, convirtiendo Padrón en un punto de encuentro en torno a uno de los productos más populares de la gastronomía: la croqueta, un clásico con gran aceptación entre todo tipo de públicos y que servirá como hilo conductor para atraer tanto a vecinos como a visitantes durante esos días.

Formato abierto y precio común

La participación está abierta a todos los bares y restaurantes de la localidad, con un formato sencillo y flexible pensado para facilitar la implicación del sector hostelero. Cada establecimiento podrá elaborar su propia croqueta, eligiendo libremente el sabor o la propuesta culinaria que desee presentar.

El precio de venta propuesto será de 2,50 euros, pudiendo decidir cada local si ese importe corresponde a una sola croqueta o a una ración compuesta por varias unidades. El horario de la ruta será el viernes de 20.00 a 23.00 horas y el sábado de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas.

Inscripciones hasta el 16 de enero

Los establecimientos interesados en participar deberán confirmar su inscripción antes del 16 de enero, a través del correo electrónico.

Desde el Concello de Padrón y Padrón Turismo se anima a la hostelería local a sumarse a esta propuesta colectiva, que busca fomentar la colaboración, crear una experiencia gastronómica atractiva y reforzar la imagen de Padrón como destino de referencia también en el ámbito culinario.