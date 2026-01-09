Mi cuenta

O PSOE denuncia a falta de actuación municipal ante a inseguridade viaria en Laraño

O Grupo Municipal Socialista lembra que o Goberno local prometera medidas no Pleno de novembro tras unha reclamación socialista

Redacción
09/01/2026 18:34
A concelleira do Grupo Municipal Socialista, Marta Abal, advertiu da falta de pagamento das nóminas do persoal do Servizo de Dinamización e Animación dos centros socioculturais
O PSOE de Santiago reclama a execución inmediata das melloras de seguridade viaria comprometidas polo Goberno municipal na parroquia de Laraño
O Grupo Municipal Socialista denuncia a pasividade do Goberno de Goretti Sanmartín ante a grave situación de inseguridade viaria que padece a parroquia de Laraño. En menos de 24 horas, rexistráronse dous accidentes de tráfico nun punto onde o goberno municipal hai dous meses, durante o Pleno municipal de novembro, prometera intervir, trala reclamación socialista.

A concelleira Marta Abal sinala que o compromiso de Sanmartín non é novo, senón unha promesa incumprida que agora está a ter consecuencias para a veciñanza.

“O pasado mes de novembro, o goberno municipal, en resposta a unha pregunta do Grupo Municipal Socialista, comprometeuse a implementar medidas de mellora viaria na parroquia de Laraño”, lembra Abal. “A día de hoxe non temos constancia de que se teña executado ningunha actuación ao respecto. As consecuencias desta inacción son evidentes: dous accidentes rexistrados en menos de 24 horas”, engade.

A concelleira socialista considera "urxente" que o executivo local asuma as súas responsabilidades, e insta a Sanmartín a adoptar “de inmediato, as medidas necesarias para mellorar a seguridade viaria nesta parroquia, tal e como se recolle no informe da Policía Local solicitado pola propia alcaldesa”.

