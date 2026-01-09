Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O PSOE de Santiago condiciona a negociación dos orzamentos de 2026 á rendición de contas dos acordos previos

O Grupo Municipal Socialista reclama coñecer o grao de cumprimento dos orzamentos de 2025 antes de iniciar calquera diálogo co Goberno local

Redacción
09/01/2026 11:00
marta abal
A concelleira socialista Marta Abal durante unha comparecencia sobre a posición do PSOE ante a negociación dos orzamentos municipais de Santiago
PSdeG
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

O Grupo Municipal Socialista denuncia que o Goberno de Goretti Sanmartín evidencia unha falta de vontade real de negociar e lembra que non se pode iniciar un diálogo sobre os orzamentos de 2026 sen render contas sobre os acordos de orzamentos dos anos anteriores.

“Antes de falar de novos orzamentos para 2026, é fundamental coñecer con detalle o grao de execución e cumprimento dos compromisos adquiridos nos orzamentos de 2025”, afirma a concelleira Marta Abal.

IMG 2303

Santiago activa la ronda de contactos para sacar adelante los presupuestos de 2026

Más información

“Para nós isto é unha condición imprescindible”, sinala Abal, quen engade que “a partir de aí, o Partido Socialista ten plena disposición para chegar a entendementos”.

O Grupo Municipal Socialista manterá unha posición firme fronte a calquera intento de converter a negociación orzamentaria nun simple trámite ou nun intercambio político sen garantías de cumprimento.

“O apoio aos orzamentos municipais de Santiago de Compostela non é nin será un cheque en branco”, afirma Marta Abal, que lembra que “a nosa obriga é defender á cidadanía con responsabilidade institucional, pero tamén con esixencia política”.

As e os socialistas advirten de que Santiago non pode permitirse uns orzamentos desconectados da realidade social e económica da cidade nin baseados en promesas que logo non se cumpren. “O Partido Socialista ten disposición ao diálogo, pero só desde un proceso negociador serio e real, con propostas solventes e realizables, pensadas para responder ás demandas reais das veciñas e dos veciños”, indica a concelleira Marta Abal.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores

Las candidatas al Rectorado de la USC debaten sobre universidad y ciudad este lunes en el Ateneo de Santiago
Eladio González Lois
El alcalde de Ames, Blas García, durante la comparecencia en la que reconoció las "deficiencias" de las obras realizadas en O Milladoiro

UCIN Galicia exige la dimisión del alcalde de Ames y del concejal de Obras por las deficiencias en las obras de O Milladoiro
Martín Campos
Operarios desmontan el parque temático y el gran árbol de Navidad de la plaza del Obradoiro

Compostela dice adiós a la Navidad
Eladio González Lois
La manifestación se celebrará el próximo 12 de enero en el Obradoiro (archivo)

Derecho a Morir Dignamente convoca una concentración este lunes en Santiago en recuerdo de Ramón Sampedro
Redacción