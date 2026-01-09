Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Miranza Instituto Gómez-Ulla participa en un estudio internacional para tratar una grave enfermedad ocular

El centro compostelano colabora en un ensayo clínico que evalúa un nuevo colirio para mejorar la calidad de vida de personas con queratoconjuntivitis atópica

Eladio Lois
Eladio Lois
09/01/2026 13:38
El tratamiento tiene una duración de 12 semanas y los pacientes participantes reciben seguimiento médico especializado durante todo el proceso
El tratamiento tiene una duración de 12 semanas y los pacientes participantes reciben seguimiento médico especializado durante todo el proceso
Redacción
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Miranza Instituto Gómez-Ulla participa desde Santiago de Compostela en una investigación internacional que estudia un nuevo tratamiento para la queratoconjuntivitis atópica, una enfermedad ocular crónica que provoca inflamación, picor intenso, dolor y molestias visuales, y que afecta principalmente a personas adultas con antecedentes de alergia.

El estudio, denominado ICY-AKC-301, se desarrolla de forma simultánea en centros de Estados Unidos y Europa, con participación de hospitales y clínicas de Italia y España. En total, cerca de un centenar de pacientes forman parte de este ensayo clínico en fase tres, una de las últimas etapas necesarias antes de que un medicamento pueda ser aprobado para su uso general. 

Un colirio para aliviar los síntomas

La investigación analiza la eficacia y seguridad de un nuevo colirio, identificado como DFL24498 HCl, cuyo objetivo es reducir los síntomas más molestos de la enfermedad, especialmente el picor ocular. También se evalora si mejora otros signos frecuentes como el enrojecimiento del ojo, la inflamación de los párpados o las pequeñas lesiones en la córnea.

El tratamiento tiene una duración de 12 semanas y los pacientes participantes reciben seguimiento médico especializado durante todo el proceso, lo que permite un control cercano de la evolución y de posibles efectos secundarios. 

Un posible avance para los pacientes

Desde el centro compostelano se subraya que este tipo de investigaciones permiten avanzar en enfermedades oculares complejas y, sobre todo, ofrecer nuevas opciones terapéuticas a pacientes que en muchos casos requieren tratamientos prolongados y frecuentes visitas al oftalmólogo.

Los especialistas destacan que, si el fármaco demuestra su eficacia y es aprobado, podría mejorar notablemente la calidad de vida de las personas afectadas, ayudar a prevenir complicaciones graves como la pérdida de visión y reducir el uso continuado de corticoides, habituales en estos pacientes.

Un audiovisual reconstrúe por vez primeira en 3D a fachada orixinal do Pórtico da Gloria

A fachada perdida do Pórtico da Gloria revive nunha reconstrución dixital sen precedentes

Más información

Además del beneficio clínico, un tratamiento más eficaz podría aliviar la carga personal y social que supone esta enfermedad, ya que quienes la padecen suelen tener dificultades para estudiar, trabajar o realizar actividades cotidianas debido al dolor, la fotofobia y las molestias constantes.

Con su participación en este estudio, el Miranza Instituto Gómez-Ulla refuerza su papel como centro de referencia en investigación oftalmológica y su compromiso con la innovación en salud visual

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores

Las candidatas al Rectorado de la USC debaten sobre universidad y ciudad este lunes en el Ateneo de Santiago
Eladio González Lois
El alcalde de Ames, Blas García, durante la comparecencia en la que reconoció las "deficiencias" de las obras realizadas en O Milladoiro

UCIN Galicia exige la dimisión del alcalde de Ames y del concejal de Obras por las deficiencias en las obras de O Milladoiro
Martín Campos
Operarios desmontan el parque temático y el gran árbol de Navidad de la plaza del Obradoiro

Compostela dice adiós a la Navidad
Eladio González Lois
La manifestación se celebrará el próximo 12 de enero en el Obradoiro (archivo)

Derecho a Morir Dignamente convoca una concentración este lunes en Santiago en recuerdo de Ramón Sampedro
Redacción