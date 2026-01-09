Maite Flores se postula a rectora de la USC con el foco en Lugo: “No es una sucursal de Santiago”

Alba Nogueira, candidata al Rectorado de la USC Cedida

La candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Maite Flores, ha presentado este viernes en Lugo su candidatura y el equipo que la acompañaría, subrayando como eje central romper con la idea de que el campus de Lugo es una “sucursal” del de Santiago. El acto tuvo lugar ante el antiguo edificio del Vicerrectorado, que la aspirante propone recuperar como sede, sin que ello implique desvincular al vicerrector del campus.

Flores, catedrática de Óptica, explicó que se estudian fórmulas mixtas para mantener la conexión con la ciudad, como una sede en el centro urbano y presencia periódica del vicerrector en el campus. Señaló además que su candidatura es fruto de trabajo y diálogo con centros y estamentos universitarios, con el objetivo de corregir el rumbo y avanzar hacia una universidad alineada con las necesidades sociales.

Equiparación de servicios y apuesta por Campus Terra

La candidata defendió que el campus de Lugo debe contar con las mismas condiciones laborales, servicios e investigación que el de Santiago, reclamando igualdad en accesos, servicios médicos, deportivos y de información al profesorado. “Queremos que Lugo sea más universidad”, afirmó. Asimismo, apostó por reforzar la conexión universidad-empresa, poniendo en valor Campus Terra y su vinculación con la formación agraria.

En materia académica, Flores defendió el mantenimiento de titulaciones y la integración de Enfermería, para lo que propone un estudio de viabilidad que permita su incorporación al sistema público a través de una facultad. También criticó la desaparición de varias titulaciones en Lugo y la gestión del actual rectorado en este ámbito.

Reunión con el Concello de Lugo

Por su parte, otra de las candidatas al Rectorado, Alba Nogueira, mantuvo una reunión con el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, para presentar su estrategia para el futuro de la USC, con especial atención al campus lucense. En el encuentro se abordaron vivienda del estudiantado, internacionalización, el futuro de la Escuela de Enfermería de Lugo, la conectividad, la equiparación entre campus y el déficit de servicios en Campus Terra.

El regidor defendió una mayor independencia del Campus de Lugo, compatible con una colaboración más estrecha con Santiago para aprovechar sinergias, y se analizaron medidas para reabrir y optimizar la sede del Vicerrectorado en la plaza Pío XII, así como la infrautilización de residencias universitarias de la Xunta en la ciudad.