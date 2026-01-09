Las candidatas al Rectorado de la USC debaten sobre universidad y ciudad este lunes en el Ateneo de Santiago

Las cuatro candidatas, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais, Alba Nogueira López y María Teresa Flores Arias Redacción

El Ateneo de Santiago celebrará este lunes 12, a las 19.30 horas, una mesa redonda titulada Universidad y ciudad, en la que participarán las cuatro candidatas al Rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela. El acto tendrá lugar en la sede del Ateneo, en la Rúa do Vilar, 19, y se enmarca dentro de la programación habitual de los Luns do Ateneo.

En el debate intervendrán Rosa María Crujeiras Casais, María Teresa Flores Arias, María José López Couso y Alba Nogueira López, aspirantes a liderar la Universidade de Santiago de Compostela.

Universidad y entorno urbano

La sesión propone una reflexión compartida sobre los vínculos entre la universidad y la ciudad, abordando cuestiones como el impacto social de la investigación, la transferencia de conocimiento, la proyección cultural de la USC y su papel en la vida de Santiago. El formato de mesa redonda permitirá contrastar propuestas y visiones en un contexto abierto al diálogo con el público.

Las cuatro candidatas aportan trayectorias académicas y de gestión diversas, representativas de la pluralidad de ámbitos de conocimiento presentes en la USC, desde perfiles centrados en la investigación científica y aplicada hasta una amplia experiencia en gestión universitaria y en el ámbito del derecho público.