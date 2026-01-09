Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La nueva edición de Santiago(é)Tapas contará con más locales y más tapas

El certamen gastronómico suma 47 establecimientos y 72 propuestas, superando los datos de la edición anterior

Eladio Lois
Eladio Lois
09/01/2026 13:24
Los 47 locales presentarán un total de 72 tapas, que serán evaluadas en las pruebas de preselección previstas para la próxima semana en la Mercado de Abastos de Santiago
Los 47 locales presentarán un total de 72 tapas, que serán evaluadas en las pruebas de preselección previstas para la próxima semana en la Mercado de Abastos de Santiago
Concello de Santiago
El XVII Santiago(é)Tapas contará este año con un notable incremento de participación tras cerrarse el plazo de inscripción. En total, 47 establecimientos de Santiago de Compostela se han anotado al concurso, promovido y organizado por Turismo de Santiago, con el apoyo de la Deputación da Coruña.

La cifra supone cinco locales más que en la edición anterior y refleja, además, la capacidad del certamen para atraer nuevos participantes, ya que 12 de los establecimientos inscritos no concursaron en 2025

72 tapas a preselección

Los 47 locales presentarán un total de 72 tapas, que serán evaluadas en las pruebas de preselección previstas para la próxima semana en la Mercado de Abastos de Santiago. En concreto, las catas se celebrarán en la Aula Gastrocultural, donde el jurado técnico degustará y valorará las propuestas para determinar cuáles superan esta fase previa necesaria para competir en el certamen.

Presentación de la cuarta edición de Talentos by Abril en el Mercado de Abastos de Santiago

La final de IV Talentos by Abril se celebrará en Santiago el 13 de marzo de 2026

El número de tapas supone cuatro propuestas más que el año pasado, consolidando el interés y la implicación del sector hostelero compostelano en esta iniciativa gastronómica. 

Fechas y apoyos

El XVII Santiago(é)Tapas se celebrará del 19 de febrero al 8 de marzo, enmarcado dentro de la marca Compostela Gastronómica. El concurso cuenta con el patrocinio principal de Hijos de Rivera, a través de sus marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga y Cabreiroá.

También colaboran la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, el propio Mercado de Abastos, Cash Record, Café Dromedario, la Asociación de personas celíacas de Galicia, el CIFP Compostela y Allwork.

