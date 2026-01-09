La final de IV Talentos by Abril se celebrará en Santiago el 13 de marzo de 2026

Presentación de la cuarta edición de Talentos by Abril en el Mercado de Abastos de Santiago Abril

Empieza la cuenta atrás de IV Talentos by Abril con la presentación hoy de una nueva edición en el Mercado de Abastos de Santiago. Allí, la directora de marketing de Aceites Abril, Elena Pérez Canal; el chef Iñaki Bretal, estrella Michelín y responsable de los restaurantes O Eirado da Leña (Pontevedra) y Restaurante Anda (Lugo); así como el cocinero Miguel Mosteiro, de Gastrolab Arousa, anunciaron la incorporación de dos nuevas comunidades, Navarra y Castilla la Mancha, llegando a sumar 21 centros de Formación Profesional.

Un acto en el que estuvieron acompañados de los directores del AGACAL y Galicia Calidade, Martín Alemparte y Ana Méndez. El protagonista de este pistoletazo de salida fue Gabriel Quispe, ganador de la última edición que, junto con su tutor Roberto Bermejo, compartió su experiencia en el certamen y lo que ha significado su participación en el mismo: “Aunque siempre hay nerviosismo y presión, al final hay que tratar de sobrellevarlo. En mi caso lo llevé mal, pero al final quedé contento con el plato”. Como consejo para los futuros participantes, Gabriel cree que “hay que sentirse cómodo con lo que se hace e ir con una idea clara”.

Y como no podía ser de otra manera, el propio Gabriel Quispe deleitó el paladar de los presentes con dos propuestas culinarias muy sugerentes: Puerro confitado en Picual, con espuma de Queso San Simón DOP y migas con lacón; y para cerrar con un toque dulce elaboró un Mousse de chocolate blanco y Aceite de oliva virgen extra Abril Colleita Propia, con kiwi en almíbar, demostrando una vez más el nivel cualificación de los participantes de Talentos by Abril.

Esta presentación servirá de llamamiento para los alumnos y alumnas (de entre 18 y 38 años) de los Ciclo Medio de Cocina y Ciclo Superior de Dirección de Cocina I y II de 21 centros de Formación Profesional públicos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Castilla - La Mancha y Navarra. Solo ocho pasarán a la Final de Talentos by Abril 2026, que se celebrará el viernes 13 de marzo en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela. Los finalistas cocinarán sus platos en directo, supervisados por un jurado profesional.

Como explicó Elena Pérez Canal, aunque ya es la cuarta edición del certamen se mantiene el foco en los productos de proximidad y con sello de calidad: “Talentos by Abril pone en valor y es una ventana a los productos de proximidad, productos del agro y del mar. Todo ello ensalzado con aceites de calidad superior y siempre en busca de la excelencia de un concurso de gastronomía que espera convertirse en el referente del norte de España entre los jóvenes chefs. De hecho, este año crece un 30% más respecto a la participación de la edición anterior, vemos que vamos por buen camino”.