Santiago de Compostela

La alcaldesa de Santiago abrirá encuentros mensuales para recibir propuestas directas de la ciudadanía

Goretti Sanmartín habilitará desde febrero citas individuales con vecinos y avanza decisiones sobre gestión del agua, movilidad y políticas sociales

Agencias
09/01/2026 18:33
El Gobierno local de Santiago, a 9 de enero de 2026
El Ayuntamiento de Santiago pondrá en marcha encuentros periódicos entre la alcaldesa y la ciudadanía para canalizar propuestas y demandas individuales
Concello de Santiago
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recibirá el primer y tercer jueves de cada mes desde febrero a todos los vecinos que, con carácter individual, quieran trasladar propuestas, aportaciones o demandas en conversación con ella.

Para acceder a esas citas, de las que quedan excluidas entidades vecinales, se habilitará un formulario digital. "Muchos vecinos echan de menos que existan espacios institucionalizados para formar parte de este proyecto", ha justificado la regidora.

Lo ha avanzado este viernes en declaraciones a los medios frente al Café Paradiso, donde posteriormente mantuvo un encuentro con la prensa local con un fin similar: mantener una "conversación distendida" para recibir las propuestas y comentarios de los periodistas.

La han acompañado el resto de miembros del Gobierno local, entre los que estaba la teniente de alcaldesa, María Rozas, que ha avanzado, entre otras cuestiones, que el centro de atención a las personas sin hogar de Santiago abrirá en junio de 2026.

Por su parte, Sanmartín ha defendido las "cuestiones menos visibles" que tienen relación con "defender un modelo de participación", que la han llevado a crear los encuentros anunciados, a reactivar los consejos de participación ciudadana y los presupuestos participativos, entre otras iniciativas.

También ha remarcado su intención de "gobernar para la gente", con "medidas estructurales" relacionadas con la implantación de la tasa turística para "equilibrar" este aspecto; el nuevo modelo de autobuses, en fase de licitación, y la normativa urbanística orientada a la "protección" del comercio de proximidad y de la vivienda.

Gestión del agua y remunicipalización de parkings

Dentro de estas propuestas, la alcaldesa ha aprovechado para avanzar que el próximo viernes 16 de enero se ha convocado nuevamente la comisión del agua para tomar "una decisión al respecto" de su gestión que, después, se pueda llevar al pleno.

Sanmartín ha recordado que en la anterior comisión acudieron técnicos a explicar el informe presentado y ante lo que el resto de miembros de la comisión pidieron tiempo para estudiarlo. "Ahora es la propia comisión que tiene que tomar sus decisión al respecto de llevar una propuesta al pleno", ha añadido.

Además, en cuanto a movilidad, Rozas ha apuntado que "en breve" se convocará la comisión sobre la remunicipalización de los parkings de Praza de Galicia y de Vigo, que tiene como fin "mejorar la calidad de vida" de la ciudadanía.

"Apuesta por lo social"

Por otra parte, Rozas, que también es responsable de la Concejalía de Derechos Sociales, ha defendido la "apuesta por lo social" de este mandato. Este un propósito que ha movido diferentes iniciativas, de las cuales algunas ya en funcionamiento y otras que "verán sus frutos" a lo largo del 2026.

Una de las principales es la entrada en funcionamiento del centro de atención a las personas sin hogar, que abrirá sus puertas en junio de 2026. "Es una muestra del compromiso de este gobierno con el colectivo de personas más vulnerables de las ciudades", ha manifestado.

Paralelamente, ha recordado que está en marcha la licitación la Casa dos Maiores y ha avanzado que, en las próximas semanas, se presentará un análisis de la situación de las personas mayores en la ciudad para que encuentren "una ciudad más amigable en la que vivir".

