Investigan si la muerte de dos personas en Santiago podría estar relacionada con una fuga de gas

Agentes de la Policía Nacional de Santiago de Compostela han abierto una investigación para esclarecer si el fallecimiento de dos personas en sendas viviendas de la calle do Hospitaliño podría estar relacionado con una fuga de gas, y no con causas naturales, como se concluyó inicialmente.

La investigación se inicia tras un episodio ocurrido el pasado 23 de diciembre, cuando una madre y su hija, residentes en esa misma calle, fueron trasladadas al Hospital Clínico Universitario de Santiago por una intoxicación severa por monóxido de carbono, según fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Hasta el lugar se desplazaron entonces los Bomberos de Santiago, que confirmaron la presencia de niveles de monóxido de carbono en la vivienda, aunque señalaron que no se detectó ningún foco de combustión en su interior.

Estos hechos han llevado ahora a reexaminar dos fallecimientos registrados previamente en la misma calle, en viviendas distintas, para determinar si podrían estar vinculados a una posible fuga de gas y no a causas naturales, tal y como se había establecido en un primer momento.