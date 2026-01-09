Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Investigan si la muerte de dos personas en Santiago podría estar relacionada con una fuga de gas

La Policía Nacional reabre el caso tras detectarse una intoxicación por monóxido de carbono en la misma calle semanas antes

Eladio Lois
Eladio Lois
09/01/2026 13:46
Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela
Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela
Eladio Lois
Agentes de la Policía Nacional de Santiago de Compostela han abierto una investigación para esclarecer si el fallecimiento de dos personas en sendas viviendas de la calle do Hospitaliño podría estar relacionado con una fuga de gas, y no con causas naturales, como se concluyó inicialmente.

La investigación se inicia tras un episodio ocurrido el pasado 23 de diciembre, cuando una madre y su hija, residentes en esa misma calle, fueron trasladadas al Hospital Clínico Universitario de Santiago por una intoxicación severa por monóxido de carbono, según fuentes municipales consultadas por Europa Press.

112 Emergencias

Una madre y su hija, hospitalizadas en Santiago por intoxicación de monóxido tras un escape de gas

Más información

Hasta el lugar se desplazaron entonces los Bomberos de Santiago, que confirmaron la presencia de niveles de monóxido de carbono en la vivienda, aunque señalaron que no se detectó ningún foco de combustión en su interior.

Estos hechos han llevado ahora a reexaminar dos fallecimientos registrados previamente en la misma calle, en viviendas distintas, para determinar si podrían estar vinculados a una posible fuga de gas y no a causas naturales, tal y como se había establecido en un primer momento.

