El arzobispo de Santiago confía en que el papa León XIV visite la ciudad en el Año Xacobeo 2027
Francisco José Prieto asegura que existen “esperanzas muy sólidas”, aunque apela a la paciencia y a los tiempos del Vaticano
El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, ha afirmado que mantiene “esperanzas muy sólidas” de que el papa León XIV visite Santiago de Compostela en 2027, coincidiendo con el próximo Año Xacobeo.
Prieto se ha pronunciado después de conocerse que Madrid, Barcelona y Canarias figuran como destinos previstos para el viaje del Pontífice a España este año, según el primer borrador acordado entre la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano. Tal y como explicó el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, tras una reunión con la Secretaría de Estado del Vaticano, el documento será ahora remitido al Papa para que pueda introducir sus “matices”.
En este contexto, el arzobispo compostelano ha señalado que Santiago mantiene su expectativa puesta en el Año Santo. “Por lo tanto la invitación que le hice personalmente es que fuera peregrino en el 2027”, ha explicado ante los medios de comunicación.
Paciencia y tiempos del Vaticano
Prieto ha insistido, no obstante, en que se trata de un proceso que requiere “cierta espera y paciencia”, hasta que la Santa Sede confirme oficialmente la invitación. “Hay una esperanza muy sólida, ciertamente, pero hay que esperar los tiempos oportunos”, ha subrayado.
“Evidentemente, el primer viaje del Papa León a España es significativo e importante. Primero hay que establecer los itinerarios y tiempos de esa visita y después trabajaremos para que pueda ser uno de los peregrinos significativos e importantes que se acerquen a Santiago en el año santo 2027”, ha añadido.
Preguntado por la posibilidad de que el Papa realice de forma simbólica algún tramo del Camino de Santiago, el arzobispo ha señalado que cuando llegue el momento “se mirará” el contexto y las circunstancias de la visita. “Por lo tanto, primero será confirmar que el Papa pueda estar entre nosotros el próximo año santo y a partir de ahí se verá como se concibe su presencia en Santiago de Compostela”, ha concluido.