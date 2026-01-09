Derecho a Morir Dignamente convoca una concentración este lunes en Santiago en recuerdo de Ramón Sampedro

La manifestación se celebrará el próximo 12 de enero en el Obradoiro (archivo) Redacción

La plataforma Derecho a Morir Dignamente (DMD) Galicia ha convocado una concentración el próximo lunes, 12 de enero, en la plaza del Obradoiro, con el objetivo de recordar la muerte de Ramón Sampedro, de la que se cumplen 28 años.

El 12 de enero de 1998, Sampedro fallecía en Boiro tras una prolongada batalla judicial para reclamar el suicidio asistido, un proceso que generó un intenso debate social y jurídico tanto en España como a nivel internacional en torno al derecho a la eutanasia.

Desde DMD Galicia subrayan que Ramón Sampedro es un referente “indiscutible” en la defensa de la muerte digna y, en este contexto, reclaman que el 12 de enero sea declarado Día de la Muerte Digna en Galicia.

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, fundada en 1984, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover el derecho de toda persona a decidir libremente sobre su propia vida y su propio cuerpo, así como a elegir el momento y los medios para finalizarla. Defiende de manera especial el derecho de las personas con enfermedades terminales e irreversibles a morir sin sufrimiento, siempre que exista un deseo expreso.

En la actualidad, la asociación cuenta con más de 7.500 personas asociadas y varios miles de simpatizantes en todo el Estado.