Compostela dice adiós a la Navidad

Operarios desmontan el parque temático y el gran árbol de Navidad de la plaza del Obradoiro Eladio Lois

Santiago de Compostela ha comenzado ya la retirada de la iluminación y los adornos de Navidad. La empresa Iluminaciones Santiaguesas, responsable de la instalación de la decoración navideña en la ciudad, ha iniciado los trabajos de desmontaje en distintos puntos de la capital gallega.

Trabajos en el Ensanche Eladio Lois

Uno de los espacios en los que ya se actúa es la Plaza del Obradoiro, donde durante el inicio de la campaña navideña se instaló un pequeño parque temático y un árbol luminoso con motivos de estas fechas. Simultáneamente, se desarrollan trabajos en el Ensanche y los barrios más alejados del centro.

Mercado navideño de Carreira do Conde

A estos trabajos se suma también el desmontaje de los puestos del mercado navideño situado en Carreira do Conde, uno de los enclaves comerciales más concurridos durante las fiestas, donde ya se ha iniciado la retirada de las estructuras instaladas para la campaña.

Operarios desmontan las casetas del mercado navideño de Carreira do Conde Eladio Lois

El desmontaje de la decoración se realizará de manera progresiva en el conjunto de la ciudad y, según la previsión, finalizará en las próximas jornadas, poniendo fin a varias semanas de iluminación festiva en Santiago hasta el próximo diciembre.