A fachada perdida do Pórtico da Gloria revive nunha reconstrución dixital sen precedentes
Unha peza audiovisual devolve a súa forma orixinal ás esculturas do Mestre Mateo expostas no Museo do Pobo Galego
Dende o regreso a Compostela das esculturas de Ezequiel e Xeremías, concibidas polo Mestre Mateo para a entrada do Pórtico da Gloria, o Museo do Pobo Galego mantén ambas as pezas expostas nunha mostra que combina a investigación histórico-artística máis avanzada co uso das últimas tecnoloxías aplicadas á virtualización do patrimonio.
O discurso museográfico da exposición estrutúrase arredor dunha peza audiovisual de 16 minutos que presenta a primeira reconstrución integral da fachada do Pórtico da Gloria da que formaron parte estas dúas figuras. A recreación realizouse mediante o ensamblaxe de modelos 3D de todas as esculturas do conxunto mateano que se atopan dispersas, restituídas virtualmente aos seus emprazamentos orixinais.
O audiovisual é froito do traballo do proxecto KosmoTech_1200 da Universidade de Santiago de Compostela e do CISPAC, responsables tamén da reconstrución dixital do coro do Mestre Mateo, coa colaboración da Fundación Catedral de Santiago e do Consello da Cultura Galega. A dirección científica corre a cargo de Francisco Prado-Vilar, mentres que Alexandre González Rivas asumiu a virtualización e a restauración dixital.
A reconstrución integral da fachada do Pórtico da Gloria recupera as policromías orixinais das esculturas a partir de estudos de pigmentos e motivos decorativos da primeira policromía do conxunto, así como de documentación comparativa. Este traballo permite ofrecer unha lectura iconográfica da composición, do movemento das vestimentas e do simbolismo dos personaxes, apreciándose con claridade as figuras do colérico visionario Ezequiel e do desolado Xeremías.
Segundo Francisco Prado-Vilar, "as esculturas regresan a Santiago cun espírito novo, xa que o coñecemento adquirido grazas ás investigacións desenvolvidas durante o seu proceso de recuperación contribuíu de maneira decisiva á súa revalorización".
A reconstrución audiovisual non se limita ás figuras de Ezequiel e Xeremías, senón que incorpora tamén outras obras mestras do Pórtico da Gloria. Entre elas figuran as Testemuñas da Apocalipse, Enoc e Elías, hoxe conservadas no Museo de Pontevedra; a estatua-columna descuberta en 2016 que probablemente representa o profeta Zacarías, un personaxe que tería ocupado o umbral da fachada mateana; ou a efixie de Santiago miles Christi, a primeira representación monumental do apóstolo como cabaleiro, situada orixinalmente na parte baixa da fachada da cripta para recibir as comitivas nobiliarias que acudían á catedral do Reino de Galicia para seren investidas.