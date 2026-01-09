Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A fachada perdida do Pórtico da Gloria revive nunha reconstrución dixital sen precedentes

Unha peza audiovisual devolve a súa forma orixinal ás esculturas do Mestre Mateo expostas no Museo do Pobo Galego

Adriana Quesada
Adriana Quesada
09/01/2026 08:49
Un audiovisual reconstrúe por vez primeira en 3D a fachada orixinal do Pórtico da Gloria
A peza recupera as policromías orixinais das esculturas, baseándose nos estudos de pigmentos e motivos decorativos
USC
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Dende o regreso a Compostela das esculturas de Ezequiel e Xeremías, concibidas polo Mestre Mateo para a entrada do Pórtico da Gloria, o Museo do Pobo Galego mantén ambas as pezas expostas nunha mostra que combina a investigación histórico-artística máis avanzada co uso das últimas tecnoloxías aplicadas á virtualización do patrimonio.

O discurso museográfico da exposición estrutúrase arredor dunha peza audiovisual de 16 minutos que presenta a primeira reconstrución integral da fachada do Pórtico da Gloria da que formaron parte estas dúas figuras. A recreación realizouse mediante o ensamblaxe de modelos 3D de todas as esculturas do conxunto mateano que se atopan dispersas, restituídas virtualmente aos seus emprazamentos orixinais. 

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada por la presidenta del patronato del Museo do Pobo Galego y los dos últimos exacaldes de la ciudad en el acto para presentar al público las estatuas

Compostela abre al público las esculturas del Mestre Mateo recuperadas tras 70 años

Más información

O audiovisual é froito do traballo do proxecto KosmoTech_1200 da Universidade de Santiago de Compostela e do CISPAC, responsables tamén da reconstrución dixital do coro do Mestre Mateo, coa colaboración da Fundación Catedral de Santiago e do Consello da Cultura Galega. A dirección científica corre a cargo de Francisco Prado-Vilar, mentres que Alexandre González Rivas asumiu a virtualización e a restauración dixital.

A reconstrución integral da fachada do Pórtico da Gloria recupera as policromías orixinais das esculturas a partir de estudos de pigmentos e motivos decorativos da primeira policromía do conxunto, así como de documentación comparativa. Este traballo permite ofrecer unha lectura iconográfica da composición, do movemento das vestimentas e do simbolismo dos personaxes, apreciándose con claridade as figuras do colérico visionario Ezequiel e do desolado Xeremías. 

Segundo Francisco Prado-Vilar, "as esculturas regresan a Santiago cun espírito novo, xa que o coñecemento adquirido grazas ás investigacións desenvolvidas durante o seu proceso de recuperación contribuíu de maneira decisiva á súa revalorización".

A reconstrución audiovisual non se limita ás figuras de Ezequiel e Xeremías, senón que incorpora tamén outras obras mestras do Pórtico da Gloria. Entre elas figuran as Testemuñas da Apocalipse, Enoc e Elías, hoxe conservadas no Museo de Pontevedra; a estatua-columna descuberta en 2016 que probablemente representa o profeta Zacarías, un personaxe que tería ocupado o umbral da fachada mateana; ou a efixie de Santiago miles Christi, a primeira representación monumental do apóstolo como cabaleiro, situada orixinalmente na parte baixa da fachada da cripta para recibir as comitivas nobiliarias que acudían á catedral do Reino de Galicia para seren investidas.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores

Las candidatas al Rectorado de la USC debaten sobre universidad y ciudad este lunes en el Ateneo de Santiago
Eladio González Lois
El alcalde de Ames, Blas García, durante la comparecencia en la que reconoció las "deficiencias" de las obras realizadas en O Milladoiro

UCIN Galicia exige la dimisión del alcalde de Ames y del concejal de Obras por las deficiencias en las obras de O Milladoiro
Martín Campos
Operarios desmontan el parque temático y el gran árbol de Navidad de la plaza del Obradoiro

Compostela dice adiós a la Navidad
Eladio González Lois
La manifestación se celebrará el próximo 12 de enero en el Obradoiro (archivo)

Derecho a Morir Dignamente convoca una concentración este lunes en Santiago en recuerdo de Ramón Sampedro
Redacción