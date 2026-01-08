Mi cuenta

Diario de Ferrol

Suspendido en Santiago un juicio por tráfico de drogas debido al ingreso hospitalario de uno de los acusados

La vista iba a celebrarse este jueves en la Audiencia Provincial con sede en la capital gallega y queda aplazada sin fecha

Eladio Lois
Eladio Lois
08/01/2026 12:37
Juzgados de Santiago de Compostela
Juzgados de Santiago de Compostela
EP
El juicio previsto para este jueves en Santiago de Compostela contra dos hombres acusados de tráfico de drogas en Ribeira (A Coruña) ha quedado suspendido después de que uno de los procesados haya sido ingresado en el hospital, circunstancia alegada por su defensa ante el tribunal.

La vista estaba señalada en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que ha acordado el aplazamiento de la sesión, sin que por el momento se haya fijado una nueva fecha para la celebración del juicio. 

Procedimiento judicial tramitado en Santiago

El caso llega a los juzgados compostelanos tras una investigación desarrollada por la Policía Nacional, iniciada a partir de informaciones sobre la venta de estupefacientes en la zona de Ribeira. Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando ambos acusados fueron detenidos.

Según el escrito de calificación del Ministerio Público, los procesados se encontraban sobre las 23.30 horas del 31 de marzo de 2024 en un vehículo estacionado en el aparcamiento nuevo de Fafián, en Ribeira. En el lugar había también otro coche conducido por un varón que no pudo ser identificado por los agentes.

Intervención policial y drogas incautadas

Durante el operativo, la Policía observó cómo uno de los acusados entregaba un paquete “redondo, plastificado y de color negro” al hombre no identificado, quien lo dejó en el suelo antes de abandonar el lugar. Tras intentar huir del dispositivo policial, ambos fueron interceptados.

Santiago activa la ronda de contactos para sacar adelante los presupuestos de 2026

Los agentes intervinieron un paquete que contenía 76 bolsitas termoselladas, con 10,602 gramos de cocaína y 39 dosis de heroína, que sumaban 5,608 gramos. De acuerdo con la Fiscalía, la venta de estas sustancias podría haber generado beneficios de 4.187,82 euros.

En la operación se incautaron además 45 euros en efectivo, dos teléfonos móviles, las llaves del vehículo y material para el testado de drogas

Penas solicitadas por la Fiscalía

El Ministerio Público solicita cinco años y tres meses de prisión para uno de los acusados —al contar con antecedentes penales computables— y tres años y seis meses para el otro. El procedimiento queda ahora pendiente de nuevo señalamiento en los juzgados de Santiago de Compostela.

