Servicios mínimos del bus urbano en Santiago durante la huelga de enero

Bus urbano de Santiago de Compostela Eladio Lois

El servicio de transporte urbano de Santiago de Compostela funcionará con servicios mínimos los días lunes 12, martes 13, viernes 16, lunes 19, martes 20 y viernes 23 de enero, con motivo de la huelga convocada en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña.

Durante estas jornadas, el servicio se prestará únicamente en las líneas y franjas horarias fijadas como servicios mínimos, lo que supondrá frecuencias más espaciadas y la supresión total de algunas líneas.

Líneas con servicio limitado y supresiones

Entre las líneas que mantendrán servicio, aunque con horarios reducidos, figuran las líneas 1, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9 y 15, así como varias líneas circulares y periféricas como C2, C4, C5, C11, P1, P2, P3, P4, P6, P7 y P8, con expediciones concretas repartidas a lo largo del día.

Por el contrario, las líneas 12, 13 y C6 quedarán completamente sin servicio durante las jornadas de huelga. Además, algunos recorridos habituales sufrirán recortes parciales, como la supresión del servicio a Mallou, Fornás o Vite de Arriba en determinadas líneas.

Conexiones clave garantizadas

Los servicios mínimos garantizan la conexión con centros sanitarios, el aeropuerto y los principales ejes urbanos, aunque con frecuencias sensiblemente inferiores a las habituales. La línea 6A, que enlaza el Aeropuerto de Santiago con el Hórreo, mantendrá salidas programadas ao longo do día, mientras que otras líneas estratégicas como la 1 (Cemiterio de Boisaca–Hospital Clínico) o la 6 (San Marcos–Os Tilos) conservarán servicios básicos.

Desde el transporte urbano recomiendan a las personas usuarias consultar previamente los horarios y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en las horas punta, debido a la reducción de frecuencias.

Las alteraciones afectarán por igual a las seis jornadas de huelga previstas en enero.