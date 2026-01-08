Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Servicios mínimos del bus urbano en Santiago durante la huelga de enero

El transporte urbano funcionará con horarios reducidos los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero

Eladio Lois
Eladio Lois
08/01/2026 15:15
Bus urbano de Santiago de Compostela
Bus urbano de Santiago de Compostela
Eladio Lois
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El servicio de transporte urbano de Santiago de Compostela funcionará con servicios mínimos los días lunes 12, martes 13, viernes 16, lunes 19, martes 20 y viernes 23 de enero, con motivo de la huelga convocada en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña.

Estación Intermodal de Santiago de Compostela

El transporte de viajeros de A Coruña se manifiesta en Santiago con la amenaza de huelga indefinida

Más información

Durante estas jornadas, el servicio se prestará únicamente en las líneas y franjas horarias fijadas como servicios mínimos, lo que supondrá frecuencias más espaciadas y la supresión total de algunas líneas

Líneas con servicio limitado y supresiones

Entre las líneas que mantendrán servicio, aunque con horarios reducidos, figuran las líneas 1, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9 y 15, así como varias líneas circulares y periféricas como C2, C4, C5, C11, P1, P2, P3, P4, P6, P7 y P8, con expediciones concretas repartidas a lo largo del día.

Por el contrario, las líneas 12, 13 y C6 quedarán completamente sin servicio durante las jornadas de huelga. Además, algunos recorridos habituales sufrirán recortes parciales, como la supresión del servicio a Mallou, Fornás o Vite de Arriba en determinadas líneas. 

Conexiones clave garantizadas

Los servicios mínimos garantizan la conexión con centros sanitarios, el aeropuerto y los principales ejes urbanos, aunque con frecuencias sensiblemente inferiores a las habituales. La línea 6A, que enlaza el Aeropuerto de Santiago con el Hórreo, mantendrá salidas programadas ao longo do día, mientras que otras líneas estratégicas como la 1 (Cemiterio de Boisaca–Hospital Clínico) o la 6 (San Marcos–Os Tilos) conservarán servicios básicos.

Desde el transporte urbano recomiendan a las personas usuarias consultar previamente los horarios y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en las horas punta, debido a la reducción de frecuencias.

Las alteraciones afectarán por igual a las seis jornadas de huelga previstas en enero.

Más detalles

Las personas usuarias pueden consultar el detalle completo de los servicios mínimos, horarios y líneas afectadas en la página web de Tussa. También se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en horas punta.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Garderia Lestedo

A Xunta investirá preto de 50.000 euros na mellora da escola infantil Raíña Lupa de Lestedo
Redacción
Acto de inauguración del Museo Diocesano de Santiago, impulsado por el Arzobispado y la Fundación Catedral dentro del programa Compostela Sacra

El Museo Diocesano de Santiago refuerza la oferta cultural y espiritual de la capital gallega
Adriana Quesada
Begoña Caamaño

La RAG abre en su web un espacio dedicado a Begoña Caamaño por las Letras Galegas 2026
Agencias
El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en la inauguración del Museo Diocesano en San Martín Pinario

Rueda ve “una magnífica noticia” una posible visita del papa León XIV a Galicia
Agencias