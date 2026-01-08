Servicios mínimos del bus urbano en Santiago durante la huelga de enero
El transporte urbano funcionará con horarios reducidos los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero
El servicio de transporte urbano de Santiago de Compostela funcionará con servicios mínimos los días lunes 12, martes 13, viernes 16, lunes 19, martes 20 y viernes 23 de enero, con motivo de la huelga convocada en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña.
Durante estas jornadas, el servicio se prestará únicamente en las líneas y franjas horarias fijadas como servicios mínimos, lo que supondrá frecuencias más espaciadas y la supresión total de algunas líneas.
Líneas con servicio limitado y supresiones
Entre las líneas que mantendrán servicio, aunque con horarios reducidos, figuran las líneas 1, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9 y 15, así como varias líneas circulares y periféricas como C2, C4, C5, C11, P1, P2, P3, P4, P6, P7 y P8, con expediciones concretas repartidas a lo largo del día.
Por el contrario, las líneas 12, 13 y C6 quedarán completamente sin servicio durante las jornadas de huelga. Además, algunos recorridos habituales sufrirán recortes parciales, como la supresión del servicio a Mallou, Fornás o Vite de Arriba en determinadas líneas.
Conexiones clave garantizadas
Los servicios mínimos garantizan la conexión con centros sanitarios, el aeropuerto y los principales ejes urbanos, aunque con frecuencias sensiblemente inferiores a las habituales. La línea 6A, que enlaza el Aeropuerto de Santiago con el Hórreo, mantendrá salidas programadas ao longo do día, mientras que otras líneas estratégicas como la 1 (Cemiterio de Boisaca–Hospital Clínico) o la 6 (San Marcos–Os Tilos) conservarán servicios básicos.
Desde el transporte urbano recomiendan a las personas usuarias consultar previamente los horarios y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en las horas punta, debido a la reducción de frecuencias.
Las alteraciones afectarán por igual a las seis jornadas de huelga previstas en enero.
Más detalles
Las personas usuarias pueden consultar el detalle completo de los servicios mínimos, horarios y líneas afectadas en la página web de Tussa. También se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en horas punta.