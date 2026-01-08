Santiago reclama al Estado financiación para el Orbital y la estación de mercancías de A Sionlla

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego BNG

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, han reclamado financiación al Gobierno central para proyectos municipales, entre los que han destacado la continuidad del Orbital y la construcción de la estación de mercancías de A Sionlla.

Sanmartín ha manifestado su pretensión de inaugurar, con estos dos "grandes proyectos estructurales", una "nueva etapa" en lo referido a infraestructuras: "Hay que abrir nuevos caminos de apuestas que son básicas y de apuestas que queremos que estén en la agenda de los presupuestos del Estado".

La petición de la continuación del Orbital llega después de que su primer tramo ya haya sido inaugurado y a la espera del presupuesto para el inicio de las obras del enlace del Orbitaliño. La regidora ha explicado que esta continuación ya está contemplada en el plan general y abarcaría desde la carretera de A Coruña hasta el oeste, en la zona en la que está terminando de construirse la plataforma de mercancías.

Esta extensión del Orbital contribuiría, en palabras de Sanmartín, a convertir a Santiago en un "nodo logístico del transporte de mercancías", un propósito al que también ayudaría la otra demanda del BNG: la estación de mercancías de A Sionlla, que según la alcaldesa, cuenta con el apoyo de "todas" las fuerzas de la corporación municipal.

Rego ha calificado esta propuesta como "clave" para el desarrollo económico de Santiago de Compostela "en el futuro": "Debe completar el Eje Atlántico de mercancías, ya que, efectivamente, también estamos preocupados porque no se quede atrás del Corredor Mediterráneo".

Otros proyectos de infraestructuras

Al margen de estos proyectos, el diputado del BNG en el Congreso ha reiterado la voluntad del BNG para que las infraestructuras existentes, entre las que ha citado, por ejemplo, la AP-9, se pongan "al servicio de la ciudadanía y de los movimientos económicos de la ciudad".

Además del transporte por carretera, Rego ha insistido en el ferrocarril como el "modo de movilidad del futuro". De esta forma, ha recordado que el Gobierno central está realizando un estudio para la conexión ferroviaria de Santiago con Lugo y que se está ultimando también el estudio para la implantación de la cercanía ferrovaria para Galicia.

De este modo, se ha comprometido a seguir "presionando" para que los proyectos relacionados con Santiago cuenten con sendas partidas en las cuentas estatales, aunque ha admitido que es "dudoso" que esto pueda suceder.

"Pero sí es verdad que igual que el Gobierno cuando quiere, por ejemplo, sacar de un día para otro 1.400 millones de euros para gasto militar, puede hacer las modificaciones orzamentarias para que ninguno de estos proyectos se paralice", ha matizado.