Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Rueda ve “una magnífica noticia” una posible visita del papa León XIV a Galicia

El presidente de la Xunta apela a la cautela y señala que los contactos con el Vaticano “van por el buen camino”

Agencias
08/01/2026 17:52
El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en la inauguración del Museo Diocesano en San Martín Pinario
El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en la inauguración del Museo Diocesano en San Martín Pinario
David Cabezón-Xunta
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que sería "una magnífica noticia" que el papa León XIV visitase la Comunidad gallega. "Las cosas van por el buen camino", ha afirmado.

Así se ha pronunciado al ser preguntado al respecto este jueves, un día antes de la reunión que mantendrá el papa en la Santa Sede con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y los cardenales Juan José Omella y José Cobo, prevista para mañana.

Rueda, que ha participado en la inauguración del Museo Diocesano ubicado en la Iglesia de San Martín Pinario de Santiago, ha incidido en que sería una "magnífica noticia" que el papa pudiese visitar Galicia este año, o el que viene, en el que se celebra el Xacobeo, con motivo del Año Santo.

Sin embargo, el presidente ha reconocido que "estas cuestiones tienen sus procesos" y ha recordado que el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, fue recibido recientemente por León XIV, con el que abordó "este tema".

"Por lo tanto, creo que es mejor ser respetuoso con los tiempos vaticanos y celebrar todos la buena noticia cuando se de, si es que se da, que espero que sí", ha manifestado.

Por último, ha asegurado que, de confirmarse, la Xunta de Galicia estaría "preparada", en colaboración con el Arzobispado de Santiago para que "todo saliese magníficamente". "Pero mientras no se confirma la noticia, prefiero ser cauteloso y transmitir lo que me decía el arzobispo, que las cosas van por el buen camino", ha zanjado.

