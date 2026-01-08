Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Ocho películas para descubrir el cine gallego del siglo XXI en el Ateneo de Santiago

Las sesiones se celebrarán todos los martes en la Rúa do Vilar y combinarán proyecciones con presentaciones y coloquios con invitados

Eladio Lois
Eladio Lois
08/01/2026 12:54
La película 'Matria' se proyectará el 24 de febrero en presencia de su director, Álvaro Gago
La película 'Matria' se proyectará el 24 de febrero en presencia de su director, Álvaro Gago
Redacción
El Ateneo de Santiago pondrá en marcha a partir del martes 13 de enero un ciclo de cine gallego que se desarrollará en su sede de la Rúa do Vilar, 19, con sesiones semanales todos los martes a las 19.00 horas. La iniciativa, bajo el título Cinema galego do século XXI, reunirá ocho películas recientes del audiovisual gallego, producidas mayoritariamente en los últimos diez años.

presentación da publicación do Décimo Cuarto Premio Auditorio de Galicia para Artista Noveis

Presentación da publicación do XIV Premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis

Más información

El ciclo combina la proyección de los filmes con una presentación previa y un coloquio posterior, en los que participarán directores, intérpretes y especialistas en cine, con el objetivo de acercar al público las principales tendencias, lenguajes y miradas del cine gallego contemporáneo

Los filmes

La programación se abrirá el martes 13 de enero con la proyección de Ons, que contará con la presencia de su director, Alfonso Zarauza. El 20 de enero será el turno de Arima, con la participación de la actriz protagonista Melania Cruz, y el 27 de enero se proyectará La isla de las mentiras, presentada por su directora, Paula Cons

Cartel de la película 'Ons'
Cartel de la película 'Ons'
Redacción

Ya en febrero, el martes 3 se exhibirá Mimosas, con un coloquio a cargo de Iván Villarmea, profesor de Historia del Cine de la Universidad de Santiago de Compostela, que también introducirá la sesión.

El martes 10 de febrero continuará el ciclo con O corpo aberto, acompañada por su directora, Ángeles Huerta, y el martes 24 de febrero se proyectará Matria, con la presencia de su director, Álvaro Gago.

La jornada de clausura, en colaboración con la Fundación Carlos Velo, cerrará el ciclo con la proyección de Raíces y La tierra del chicle, ambas presentadas por Xosé Ramón Pousa. Cine y diálogo con el público

