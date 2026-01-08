Máis de 700 deportistas participarán este domingo no III Trail e Andaina Montes de Rois
A proba abre o calendario 2026 do Ranking Galego de Trail Running na serie prata e percorrerá varias parroquias do municipio
As paraxes naturais de Rois serán este domingo 11 de xaneiro o escenario da terceira edición do Trail e Andaina Montes de Rois, unha cita deportiva que reunirá a máis de 700 participantes e que confirma a súa consolidación no calendario galego de carreiras por montaña. A elevada demanda fixo que se esgotasen xa as prazas da andaina e do trail curto, mentres que o trail longo quedou tamén a moi poucas inscricións de completarse.
A proba inaugura o Ranking Galego de Trail Running 2026, dentro da serie prata, un fito que reforza o seu peso deportivo malia tratarse dun evento aínda novo.
Tres modalidades con saída desde o polideportivo
A saída e a meta das tres modalidades estarán situadas no polideportivo de Rois, onde se realizará tamén a entrega de dorsais entre as 8.00 e as 9.30 horas. Ás 10.00 horas tomarán a saída o trail longo, de 20,9 quilómetros, e o trail curto, de 13,2 quilómetros, mentres que a andaina, que comparte itinerario co trail curto, comezará ás 10.05 horas.
Para facilitar a participación, a organización porá á disposición dos deportistas os vestiarios do polideportivo e habilitará aparcadoiro no patio do CPI dos Dices.
Premios, petiscos e sorteo de material deportivo
A entrega de premios está prevista para as 12.30 horas, tamén no polideportivo. Ao remate da proba, as persoas participantes poderán desfrutar duns petiscos e entrar no sorteo de tres pares de zapatillas de running, un por cada modalidade.
Ademais, as 600 primeiras persoas inscritas recibirán dous agasallos: unha braga de pescozo co logotipo do trail e unha botella de aluminio de 400 mililitros, pensada para o uso deportivo.
Percorridos sinalizados e recomendacións de seguridade
Os percorridos estarán sinalizados con cintas de ABANCA tanto para o trail como para a andaina. Haberá tamén un tramo específico duns 200 metros no que as persoas participantes na andaina seguirán o regato de Buxán, sinalizado con cintas de GADIS.
Tras as choivas rexistradas nos últimos días, a organización traballou para deixar os camiños nas mellores condicións posibles, aínda que se advirte da presenza de zonas enchoupadas, polo que se recomenda extremar a precaución.
O Concello de Rois solicita a colaboración veciñal e lembra a necesidade de circular con coidado polos lugares de paso entre as 10.00 e as 14.00 horas, franxa na que os deportistas atravesarán Os Dices, Os Vilares, Infesta, Casas do Porto, Xei, Buxán, Peracova, Picadizo, Rois e Contimundi.
Apoio do tecido deportivo local
O evento conta coa colaboración de BJ Trainers & Co., que ademais de apoiar a proba ofrecerá descontos nos seus produtos ás persoas participantes e achegará agasallos para os sorteos do día da carreira.