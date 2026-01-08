Mi cuenta

La RSEAPS abre a los compostelanos su patrimonio artístico con un ciclo de conferencias durante todo 2026

Moda, numismática, grabados, mobiliario y libros de arte protagonizan una programación divulgativa con expertos de la USC y otras universidades

Eladio Lois
Eladio Lois
08/01/2026 12:47
Interior de la RSEAPS
Interior de la RSEAPS
RSEAPS
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago pondrá su notable patrimonio artístico a disposición de los compostelanos a lo largo de 2026 con el ciclo La RSEAPS y sus fondos artísticos, una iniciativa que permitirá conocer de cerca las colecciones de la institución y, a través de ellas, episodios y personajes clave de la historia de Compostela y de Galicia.

El programa, organizado en colaboración con el Grupo de Investigación IACOBUS de la Universidad de Santiago de Compostela, se desarrollará entre los meses de febrero y diciembre, con una conferencia mensual a cargo de especialistas en historia del arte, patrimonio y disciplinas afines. 

Un recorrido por las colecciones de la RSEAPS

La programación arrancará en febrero con la conferencia Fenollera ante Sánchez Villamarín y Montero Ríos, impartida por el catedrático emérito de Historia del Arte y vicepresidente de la RSEAPS, José Manuel García Iglesias. En marzo, el foco se trasladará a la historia de la moda con Pisando como en una pasarela: el calzado y la moda a través de los botines de la RSEAPS, a cargo de la investigadora Mónica Rey Cabezudo.

La numismática será protagonista en abril, con la charla La formación de la colección de monedas de la RSEAPS, que ofrecerá Antonio Roma Valdés, y en mayo, con La conmemoración de la RSEAPS a través de la medallística en su colección, impartida por Erea Castro Alfonso. En junio, Rosa Margarita Cacheda Barreiro analizará el legado gráfico de la institución en Los fondos de la RSEAPS a través de sus grabados.

Tras el parón estival, el ciclo se retomará en octubre con El retrato de un caballero anónimo, de Luis de Madrazo, a cargo de Diana Dúo Rámila. En noviembre, Daniel Mena Azevedo abordará la historia del mobiliario en La historia del mueble a través de un escritorio de la RSEAPS, mientras que el cierre del programa llegará en diciembre con Arquitecturas escritas: algunos libros de arte en la RSEAPS, impartida por Miriam Elena Cortés López. 

Conferencias abiertas y retransmitidas en directo

Todas las sesiones se celebrarán en la sede de la RSEAPS, situada en el número 4 de la plaza Salvador Parga, y tendrán acceso libre y gratuito. Además, las conferencias serán retransmitidas en directo a través del canal de YouTube de la institución, y el público asistente podrá participar en los debates al término de cada intervención.

