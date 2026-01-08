JuntosPolGC se reúne en Santiago con la Xunta para exigir equiparación salarial y jubilación digna
El movimiento reclama el reconocimiento de profesión de alto riesgo y el principio de autoridad para Policía Nacional y Guardia Civil
El movimiento JuntosPolGC mantuvo este jueves en Santiago de Compostela una reunión con el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, en el marco de la ronda de contactos políticos que la plataforma viene impulsando para trasladar sus reivindicaciones históricas en materia laboral y retributiva para la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Según explicó el colectivo, el encuentro —en el que estuvieron acompañados por su equipo jurídico— sirvió para exigir compromisos y soluciones en torno a cuatro ejes principales: equiparación salarial plena, jubilación digna, reconocimiento de la profesión de alto riesgo y principio de autoridad. Desde JuntosPolGC señalaron que la reunión se desarrolló en un clima de buena predisposición y con un aparente compromiso serio por parte del responsable autonómico.
Reivindicaciones históricas del movimiento
La plataforma, nacida en Compostela y con implantación estatal, denuncia desde hace meses que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil perciben retribuciones sensiblemente inferiores a las de otros cuerpos autonómicos y locales, con diferencias que, según sus datos, pueden alcanzar los 1.000 euros mensuales. A ello se suma la ausencia del reconocimiento como profesión de riesgo, que impide acceder a una jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, a diferencia de otros cuerpos policiales.
JuntosPolGC subraya además la necesidad de reforzar el principio de autoridad como herramienta clave para el ejercicio de la función policial y la protección jurídica de los agentes en el desempeño de su trabajo.