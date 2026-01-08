Mi cuenta

JuntosPolGC se reúne en Santiago con la Xunta para exigir equiparación salarial y jubilación digna

El movimiento reclama el reconocimiento de profesión de alto riesgo y el principio de autoridad para Policía Nacional y Guardia Civil

Eladio Lois
Eladio Lois
08/01/2026 17:47
El presidente de JuntosPolGC y agente de la Policía Nacional destinado en Santiago de Compostela, Martín Rodríguez, saluda al conselleiro de presidencia, Diego Calvo, instantes antes de la reunión
El presidente de JuntosPolGC y agente de la Policía Nacional, Martín Rodríguez, saluda al conselleiro de presidencia, Diego Calvo, instantes antes de la reunión celebrada en San Caetano
Cedida
El movimiento JuntosPolGC mantuvo este jueves en Santiago de Compostela una reunión con el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, en el marco de la ronda de contactos políticos que la plataforma viene impulsando para trasladar sus reivindicaciones históricas en materia laboral y retributiva para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según explicó el colectivo, el encuentro —en el que estuvieron acompañados por su equipo jurídico— sirvió para exigir compromisos y soluciones en torno a cuatro ejes principales: equiparación salarial plena, jubilación digna, reconocimiento de la profesión de alto riesgo y principio de autoridad. Desde JuntosPolGC señalaron que la reunión se desarrolló en un clima de buena predisposición y con un aparente compromiso serio por parte del responsable autonómico.

Reivindicaciones históricas del movimiento

La plataforma, nacida en Compostela y con implantación estatal, denuncia desde hace meses que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil perciben retribuciones sensiblemente inferiores a las de otros cuerpos autonómicos y locales, con diferencias que, según sus datos, pueden alcanzar los 1.000 euros mensuales. A ello se suma la ausencia del reconocimiento como profesión de riesgo, que impide acceder a una jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, a diferencia de otros cuerpos policiales.

JuntosPolGC subraya además la necesidad de reforzar el principio de autoridad como herramienta clave para el ejercicio de la función policial y la protección jurídica de los agentes en el desempeño de su trabajo.

