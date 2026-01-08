El Museo Diocesano de Santiago refuerza la oferta cultural y espiritual de la capital gallega

Acto de inauguración del Museo Diocesano de Santiago, impulsado por el Arzobispado y la Fundación Catedral dentro del programa Compostela Sacra Xunta

El nuevo Museo Diocesano de Santiago fue inaugurado esta mañana como un proyecto concebido para completar la experiencia de los visitantes y peregrinos que llegan a la capital gallega. La nueva infraestructura refuerza a Santiago como un destino de referencia del turismo cultural y espiritual, al poner en valor uno de los patrimonios más significativos de Galicia.

El centro museístico, impulsado por el Arzobispado y la Fundación Catedral a través del programa Compostela Sacra, se suma a la reapertura el pasado mes de abril de la iglesia de San Martiño Pinario. El museo se integrará plenamente en el Sistema Gallego de Centros Museísticos y será, junto al Museo de la Catedral y el Museo de las Peregrinaciones, una pieza clave para seguir entendiendo, interpretando y disfrutando el fenómeno Xacobeo.

Entre los participantes en la inauguración destacó el presidente de la Xunta, Alonso Rueda, quien aprovechó para poner en valor este proyecto.

Récord de peregrinos en 2025

Durante el acto se hizo referencia a la cifra de peregrinos que llegaron a Compostela el pasado año, calificada de histórica. Según los datos oficiales de la Oficina del Peregrino, el Camino cerró 2025 con 530.987 compostelas entregadas, lo que supone un crecimiento del 6% con respecto al año anterior.

Estos datos acreditan que el Camino está más vivo que nunca y que cuenta con un amplio horizonte de futuro. También reflejan su creciente internacionalización, con un 57% de peregrinos procedentes de fuera de España; su diversificación, ya que, aunque el Camino Francés continúa siendo el principal emblema, rutas como el Camino Portugués de la Costa experimentan un crecimiento destacado; y su desestacionalización, con incrementos de visitantes en meses como enero (31%) o abril (28%).

Horizonte Xacobeo 2027

Con estas cifras como aval, Galicia trabaja ya de forma intensa en la preparación del Xacobeo 2027, un reto de gran envergadura. El objetivo es gestionar la llegada de peregrinos preservando la esencia de la peregrinación, su hospitalidad y sus tradiciones, así como fomentar un modelo respetuoso y sostenible que actúe como motor para toda Galicia.

El proyecto del Museo Diocesano se enmarca también en este horizonte, ya que cuenta con una segunda fase prevista para el Año Santo 2027.