Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Monbus Obradoiro se despide de la Copa España

El conjunto compostelano rozó la remontada, pero un parcial final de los locales selló la derrota (79-73)

Redacción
08/01/2026 15:10
El conjunto compostelano rozó la remontada, pero un parcial final de los locales selló la derrota
El conjunto compostelano rozó la remontada, pero un parcial final de los locales selló la derrota
Redacción
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Monbus Obradoiro quedó eliminado de la Copa España tras caer este martes en la pista del Súper Agropal Palencia (79-73), en un encuentro intenso y muy disputado que se decidió en los últimos minutos.

El equipo dirigido por Diego Epifanio llegó al descanso 12 puntos por debajo, pero reaccionó tras el paso por vestuarios con una notable mejora ofensiva. Cuatro triples consecutivos acercaron a los gallegos en el tercer cuarto y, ya en el último periodo, Diogo Brito llegó a poner al Obradoiro por delante en el marcador.

Ese momento de impulso no tuvo continuidad. El Palencia, entrenado por Natxo Lezkano, respondió con un parcial de 11-0 que terminó por decantar el choque ante su afición y certificar el pase a la siguiente ronda.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Garderia Lestedo

A Xunta investirá preto de 50.000 euros na mellora da escola infantil Raíña Lupa de Lestedo
Redacción
Acto de inauguración del Museo Diocesano de Santiago, impulsado por el Arzobispado y la Fundación Catedral dentro del programa Compostela Sacra

El Museo Diocesano de Santiago refuerza la oferta cultural y espiritual de la capital gallega
Adriana Quesada
Begoña Caamaño

La RAG abre en su web un espacio dedicado a Begoña Caamaño por las Letras Galegas 2026
Agencias
El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en la inauguración del Museo Diocesano en San Martín Pinario

Rueda ve “una magnífica noticia” una posible visita del papa León XIV a Galicia
Agencias