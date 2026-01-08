El Monbus Obradoiro se despide de la Copa España

El conjunto compostelano rozó la remontada, pero un parcial final de los locales selló la derrota Redacción

El Monbus Obradoiro quedó eliminado de la Copa España tras caer este martes en la pista del Súper Agropal Palencia (79-73), en un encuentro intenso y muy disputado que se decidió en los últimos minutos.

El equipo dirigido por Diego Epifanio llegó al descanso 12 puntos por debajo, pero reaccionó tras el paso por vestuarios con una notable mejora ofensiva. Cuatro triples consecutivos acercaron a los gallegos en el tercer cuarto y, ya en el último periodo, Diogo Brito llegó a poner al Obradoiro por delante en el marcador.

Ese momento de impulso no tuvo continuidad. El Palencia, entrenado por Natxo Lezkano, respondió con un parcial de 11-0 que terminó por decantar el choque ante su afición y certificar el pase a la siguiente ronda.