Santiago de Compostela

Cuenta atrás para las obras en el aeropuerto de Santiago: así afectarán a los vuelos

El Rosalía de Castro iniciará el 13 de enero la renovación del pavimento de la pista

Eladio Lois
Eladio Lois
08/01/2026 13:26
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro comenzará el próximo martes 13 de enero las obras de regeneración del pavimento de su pista, una actuación de gran envergadura que se desarrollará inicialmente en horario nocturno, entre las 23.30 y las 05.30 horas, para minimizar el impacto en la operativa aérea.

Esta primera fase de los trabajos se prolongará hasta el 22 de abril, fecha a partir de la cual las actuaciones continuarán en horario diurno, lo que implicará el cierre completo del aeropuerto durante 35 días, hasta el 27 de mayo

Una inversión de más de 26,6 millones de euros

La obra ha sido adjudicada por Aena a las empresas Padecasa Obras y Servicios, Infraestructuras Conelsan y F. Gómez y Cía, por un importe total de 26.613.000 euros, y contará con un plazo de ejecución de 15 meses.

Además de la regeneración del pavimento, el proyecto incluye la renovación del balizamiento y del sistema de drenaje del campo de vuelos, la nivelación del terreno en las áreas críticas y en las franjas de seguridad a ambos lados de la pista, así como la renovación de los sistemas ILS, fundamentales para las operaciones de aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas. 

Más de 73.000 toneladas de asfalto y nueva señalización LED

Los trabajos sobre el pavimento afectarán a más de 19.000 metros cuadrados de la pista y alcanzarán profundidades superiores a un metro en cuatro zonas concretas. Para ello, se emplearán 73.000 toneladas de asfalto, con el objetivo de prolongar la vida útil de la infraestructura y adaptarla a las necesidades operativas futuras.

La actuación sobre el balizamiento y el drenaje permitirá además mejorar la eficiencia energética del aeropuerto. Está prevista la instalación de más de 100 kilómetros de cableado, cerca de 900 nuevas balizas LED y 6,5 kilómetros de canaletas de drenaje

Coordinación con aerolíneas e instituciones

Desde Aena se ha venido trabajando en los últimos meses en la coordinación con aerolíneas, agentes aeroportuarios y administraciones locales, con el fin de analizar el impacto del proyecto y planificar de forma eficiente el desarrollo de las obras.

Estas actuaciones se enmarcan en el proceso de mejora continua de las infraestructuras aeroportuarias y en el cumplimiento de los estándares europeos de seguridad y certificación que rigen los aeropuertos de la red estatal.

