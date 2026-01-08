Aeronave Adolescente presenta su nuevo disco con un showcase en Santiago el 23 de enero

Aeronave Adolescente, en concierto Redacción

Santiago de Compostela acogerá el jueves 23 de enero un showcase de Aeronave Adolescente, que presentará en directo su nuevo trabajo discográfico en el local El Muelle. La cita servirá como puesta de largo en la ciudad del álbum Sueño con salones llenos, el segundo LP del proyecto.

El showcase forma parte de la presentación del disco, que verá la luz el 16 de enero, y permitirá al público compostelano escuchar por primera vez en directo algunas de las canciones que componen un trabajo concebido como retrato generacional, donde la intimidad personal se convierte en un espacio de refugio y reflexión.

Un disco marcado por la intimidad y el pulso generacional

Sueño con salones llenos se mueve en un terreno sonoro cercano al slacker rock, con melodías claras y un pulso emocional reconocible. Las canciones nacen de lo doméstico y lo confesional, y avanzan entre guitarras y sintetizadores que construyen un clima cercano, sin imposturas, atento a la cotidianidad, el cansancio y la resistencia emocional.

El álbum ha sido producido junto a Pablo Rego y cuenta con mezcla y máster a cargo de Otro, consolidando un lenguaje propio que transita desde la urgencia emocional hasta una introspección más luminosa. El proyecto comenzó a desvelarse con los singles V.M.D. y El día de la marmota II, que anticipan el tono y la narrativa del disco.