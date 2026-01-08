Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Xunta destaca en Oroso o impulso ao emprego feminino a través do programa Emega

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou o establecemento hostaleiro Al Alba, un negocio de Sigüeiro adherido ao plan

Eladio Lois
Eladio Lois
08/01/2026 14:24
A delegada de la Xunta na Coruña, Belén do Campo, xunto ao alcalde de Oroso, Álex Doval, e unha das traballadoras do establecemento Al Alba, beneficiario das axudas promovidas polo programa Emega
A delegada de la Xunta na Coruña, Belén do Campo, xunto ao alcalde de Oroso, Álex Doval, e unha das traballadoras do establecemento Al Alba, beneficiario das axudas promovidas polo programa Emega
Xunta
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, puxo en valor este mércores en Oroso o compromiso do Goberno galego co emprego feminino e o emprendemento liderado por mulleres, a través do programa Emega, que beneficiou na comarca de Ordes a sete emprendedoras cun investimento global de 76.000 euros.

Durante a súa visita ao establecemento hostaleiro Al Alba, situado en Sigüeiro, a representante autonómica destacou que estas axudas teñen como obxectivo favorecer a creación de iniciativas empresariais femininas, contribuíndo a reducir as fendas de xénero e a xerar emprego estable. O negocio visitado recibiu unha achega de 10.000 euros da liña Emerxe, destinada neste caso á creación dun novo posto de traballo por conta propia

Apoio ao emprendemento feminino na comarca

Belén do Campo explicou que no concello de Oroso resultaron beneficiadas catro emprendedoras a través da liña Emerxe, unha delas tamén coa axuda complementaria Emega Concilia, orientada a favorecer a conciliación. Pola súa banda, no concello de Ordes foron apoiadas tres iniciativas empresariais, unha delas tamén con acceso á liña Concilia.

O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitou este xoves a sede da Federación Down Galicia, en Santiago

A Xunta blinda o apoio a Down Galicia para abrir máis portas ao emprego das persoas con discapacidade

Más información

No conxunto da provincia da Coruña, a convocatoria de 2025 do programa Emega permitiu apoiar 172 negocios dirixidos por mulleres, cun investimento superior aos 2 millóns de euros, que fixo posible a creación de 254 postos de traballo indefinidos, dos cales 176 foron por conta propia e 78 por conta allea. A orde contou cun orzamento global de 5 millóns de euros para toda Galicia

A delegada territorial subliñou que o empoderamento económico e social das mulleres é un dos piares fundamentais da acción da Xunta no marco da igualdade de oportunidades, apostando por políticas públicas que potencien o liderado feminino, a formación e a iniciativa empresarial.

As liñas do programa Emega

O programa Emega inclúe axudas para apoiar a posta en marcha, mellora e reactivación de proxectos empresariais promovidos por mulleres, así como medidas complementarias de conciliación e servizos de información, asesoramento e orientación empresarial.

Conta con varias modalidades: Emega Emerxe, con achegas de ata 22.000 euros para novas iniciativas e creación de emprego; Emega Impulsa, con subvencións de ata 17.000 euros para consolidar empresas xa existentes; Emega Innova, con contías de ata 42.000 euros para proxectos de base tecnolóxica ou científica; e Emega Concilia, unha axuda complementaria de ata 5.000 euros destinada a facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitou este xoves a sede da Federación Down Galicia, en Santiago

A Xunta blinda o apoio a Down Galicia para abrir máis portas ao emprego das persoas con discapacidade
Eladio González Lois
Momento da carreira celebrada no 2025

Máis de 700 deportistas participarán este domingo no III Trail e Andaina Montes de Rois
Redacción
Aeronave Adolescente, en concierto

Aeronave Adolescente presenta su nuevo disco con un showcase en Santiago el 23 de enero
Eladio González Lois
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago

Cuenta atrás para las obras en el aeropuerto de Santiago: así afectarán a los vuelos
Eladio González Lois