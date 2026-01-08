A Xunta blinda o apoio a Down Galicia para abrir máis portas ao emprego das persoas con discapacidade
O conselleiro de Emprego visitou a sede da Federación Down Galicia, en Santiago, e anunciou a consolidación de axudas cun orzamento de 10 millóns en 2026
O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitou este xoves en Santiago de Compostela a sede da Federación Down Galicia, onde puxo en valor a aposta da entidade pola formación e o acompañamento como eixes clave para avanzar na inclusión sociolaboral das persoas con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais.
Durante a visita, o conselleiro comprometeu o apoio da Xunta de Galicia a través de diferentes liñas de axudas dirixidas a mellorar a empregabilidade das persoas con discapacidade e en risco de exclusión, en colaboración co tecido asociativo. Entre elas, destacou os programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro, que se consolidarán en 2026 cun orzamento de 10 millóns de euros.
Emprego inclusivo e apoio continuado
José González subliñou que a prioridade do Goberno galego é avanzar cara a un emprego inclusivo, estable e de calidade, con medidas específicas que faciliten o acceso ao mercado laboral. Neste ámbito, a Consellería reeditará tamén as axudas para actividades de información, orientación e busca de emprego, así como o programa de emprego con apoio, que financia a contratación de preparadores laborais para acompañar ás persoas con discapacidade nos seus postos de traballo.
Ademais, todas as liñas de incentivos á contratación impulsadas pola Consellería incorporan incrementos nas axudas cando os contratos se realizan con persoas con discapacidade, co obxectivo de reforzar a súa integración laboral no mercado ordinario.
O labor de Down Galicia
O conselleiro gabou o traballo da Federación Down Galicia por facilitar o acceso real ao emprego das persoas con discapacidade intelectual, mellorando a súa cualificación profesional e ofrecendo acompañamento durante a incorporación e o mantemento no posto de traballo. Tamén destacou a súa aposta pola formación para o emprego, o servizo de emprego con apoio e a atención á mocidade no tránsito da etapa educativa á vida adulta, incluíndo o acceso ao mercado laboral.
José González recoñeceu que as persoas con síndrome de Down seguen atopando barreiras para acceder a un emprego, o que dificulta o seu proceso de inclusión social, e animou á entidade a seguir defendendo os dereitos das persoas con discapacidade intelectual, comprometendo o acompañamento da Xunta, tamén mediante a sensibilización do tecido empresarial sobre a responsabilidade social corporativa e os beneficios da contratación inclusiva.
Economía social e contratación responsable
O Goberno galego aposta ademais pola economía social como motor de inclusión, cun investimento próximo aos 45 millóns de euros en 2026, e pola futura Lei de cooperativas, orientada a dar visibilidade a esta fórmula e simplificar trámites. A isto súmase o compromiso de reservar o 6 % dos contratos menores e abertos simplificados en determinados servizos a centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de inserción, reforzando así a empregabilidade das persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión.