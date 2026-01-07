Mi cuenta

Santiago de Compostela

Vuelve a Área Central la gran Feria de Antigüedades y coleccionismo

El outlet compostelano reunirá a cerca de 60 expositores con piezas vintage, objetos de colección y un mercadillo especializado de Playmobil

Eladio Lois
Eladio Lois
07/01/2026 11:53
Área Central inicia el año con la tercera edición de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, que se celebrará este sábado 10 y domingo 11 de enero por todos los pasillos del recinto. El evento, organizado por la asociación cultural Ferro Vello, reunirá alrededor de sesenta expositores y contará con entrada gratuita. 

La edición pasada tuvo lugar en agosto de 2025. A continuación, un resumen en vídeo del evento

Durante ambas jornadas, en horario de 10.00 a 20.30 horas, los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de artículos: porcelana, libros, relojes, maletas, máquinas de escribir, sellos, lámparas y cuadros, entre otros objetos con valor histórico y estético. La feria se desplegará por la totalidad de los pasillos de Área Central y cuenta con la colaboración del Concello de Santiago.

Calle República de El Salvador

Comienzan los cortes de tráfico en varias calles de Santiago por la reparación de islas soterradas de basura

Más información

La cita incorporará además stands específicos dedicados a productos Playmobil, una propuesta pensada para coleccionistas de la marca que buscan piezas difíciles de encontrar. La organización destaca esta área como uno de los atractivos diferenciales de la edición de este año.

Rebajas y comercios abiertos

Coincidiendo con el inicio del periodo de rebajas, el recinto ofrece así un plan alternativo para familias, curiosos y aficionados al coleccionismo. Además, el domingo 11 será día de apertura comercial, por lo que los establecimientos de Área Central permanecerán abiertos en su horario habitual.

La feria supone el primer gran evento del año en el complejo y marca el arranque de 2026 con una programación orientada al ocio cultural y comercial en Santiago de Compostela.

