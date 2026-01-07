Un estudio de la USC localiza más de una decena lagares de prensado de cera de abejas en el noroeste peninsular

Uno de los hallazgos, en O Covelo USC

Un estudio realizado por la Universidade de Santiago de Compostela ha identificado catorce infraestructuras históricas de prensado de cera de abejas en el noroeste de la Península Ibérica, incluyendo la Región Norte de Portugal. La investigación advierte, sin embargo, de que una parte significativa de los lagares se encuentra en un estado deficiente de conservación.

Los denominados lagares de cera de prensa de viga eran utilizados tradicionalmente para el prensado de la cera producida por las abejas y, en algunos casos, estaban acompañados por instalaciones destinadas al blanqueo del producto apícola. El trabajo pone de relieve la relevancia histórica y etnográfica de estas infraestructuras, hoy en gran medida olvidadas.

Un patrimonio singular

El artículo está firmado por el profesor de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas Damián Copena, la investigadora de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Mariam Ferreira Golpe y el ingeniero e investigador independiente Diego Copena Rodríguez. Los autores subrayan la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas para localizar nuevos lagares y para restaurar, conservar y proteger los ya documentados.

El estudio, publicado en la revista electrónica de patrimonio histórico ERPH, concluye que los lagares descubiertos conforman “un patrimonio singular del que apenas existen ejemplos conservados en otras partes de Europa”, lo que refuerza la importancia de su preservación.

Documentación pionera

Según explica la USC, la visita detallada a cada uno de estos enclaves permitió crear una base de datos pionera, que incluye fotografías y vídeos obtenidos durante el trabajo de campo. Esta documentación constituye una herramienta clave tanto para la investigación como para futuras actuaciones de conservación.

El análisis incorpora además una clasificación de los lagares según su tamaño. Los de mayor entidad, como los de Robledo o Lamosa, cuentan con edificaciones propias y específicas para el prensado y disponen de vigas de hasta ocho metros. Por el contrario, los lagares de menor tamaño no suelen tener una construcción propia, aunque sí presentan elementos móviles que se adaptan al espacio disponible en función de las necesidades de uso.