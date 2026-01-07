Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un estudio de la USC localiza más de una decena lagares de prensado de cera de abejas en el noroeste peninsular

Los investigadores alertan del mal estado de conservación de una parte significativa de estas infraestructuras, consideradas un patrimonio singular en Europa

Eladio Lois
Eladio Lois
07/01/2026 18:01
Uno de los hallazgos, en O Covelo
Uno de los hallazgos, en O Covelo
USC
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Un estudio realizado por la Universidade de Santiago de Compostela ha identificado catorce infraestructuras históricas de prensado de cera de abejas en el noroeste de la Península Ibérica, incluyendo la Región Norte de Portugal. La investigación advierte, sin embargo, de que una parte significativa de los lagares se encuentra en un estado deficiente de conservación.

Los denominados lagares de cera de prensa de viga eran utilizados tradicionalmente para el prensado de la cera producida por las abejas y, en algunos casos, estaban acompañados por instalaciones destinadas al blanqueo del producto apícola. El trabajo pone de relieve la relevancia histórica y etnográfica de estas infraestructuras, hoy en gran medida olvidadas. 

Un patrimonio singular

El artículo está firmado por el profesor de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas Damián Copena, la investigadora de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Mariam Ferreira Golpe y el ingeniero e investigador independiente Diego Copena Rodríguez. Los autores subrayan la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas para localizar nuevos lagares y para restaurar, conservar y proteger los ya documentados.

belén de San Fiz de Solovio

O belén de San Fiz de Solovio supera as 30.000 visitas e marca un récord este Nadal

Más información

El estudio, publicado en la revista electrónica de patrimonio histórico ERPH, concluye que los lagares descubiertos conforman “un patrimonio singular del que apenas existen ejemplos conservados en otras partes de Europa”, lo que refuerza la importancia de su preservación. 

Documentación pionera

Según explica la USC, la visita detallada a cada uno de estos enclaves permitió crear una base de datos pionera, que incluye fotografías y vídeos obtenidos durante el trabajo de campo. Esta documentación constituye una herramienta clave tanto para la investigación como para futuras actuaciones de conservación.

El análisis incorpora además una clasificación de los lagares según su tamaño. Los de mayor entidad, como los de Robledo o Lamosa, cuentan con edificaciones propias y específicas para el prensado y disponen de vigas de hasta ocho metros. Por el contrario, los lagares de menor tamaño no suelen tener una construcción propia, aunque sí presentan elementos móviles que se adaptan al espacio disponible en función de las necesidades de uso.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Albergue de Neda

El albergue de Neda supera los 3.000 peregrinos por tercer año consecutivo impulsado por el auge del Camino Inglés
Agencias
belén de San Fiz de Solovio

O belén de San Fiz de Solovio supera as 30.000 visitas e marca un récord este Nadal
Redacción
juzgado primera instancia santiago

CSIF denuncia carencias de medios y coordinación en la Sección de Violencia sobre la Mujer de Santiago
Agencias
Pablo Cabezali, del perfil Cenando con Pablo

Un famoso influencer gastronómico se rinde en Santiago a un restaurante que ya es de sus favoritos
Eladio González Lois