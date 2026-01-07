Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago activa la ronda de contactos para sacar adelante los presupuestos de 2026

El bipartito BNG y Compostela Aberta ya ha remitido su propuesta a PSOE y concejalas no adscritas y prevé reuniones en los próximos días

Agencias
07/01/2026 15:54
IMG 2303
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha confirmado que el Gobierno local ya cuenta con una propuesta de presupuestos municipales para 2026
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que el Gobierno local ya ha confeccionado una propuesta de cara a los presupuestos municipales de 2026. También ha confirmado que hay reuniones de negociación agendadas con PSOE y edilas no adscritas, cuyo apoyo necesita para sacarlos adelante.

"Lo que hicimos fue trasladarle el resumen de las cuestiones que aparecen ahí tanto al Partido Socialista como al grupo de concejalas no adscritas y lo que haremos será tener, en los próximos días, reuniones para intentar llegar a un acuerdo sobre esa propuesta presupuestaria", ha explicado la regidora al ser preguntada por los medios durante una rueda de prensa celebrada este miércoles.

Sin embargo, Sanmartín no ha querido desvelar las fechas en las que están programadas sendas reuniones con la intención de que estas conversaciones se mantengan "discretas". "Una vez las tengamos y que hablemos, haremos público cuál es más o menos el parecer", ha asegurado.

Cabe recordar que el bipartito necesita del apoyo de los dos ediles del PSOE y de las cuatro concejalas no adscritas, expulsadas de la facción socialista en el primer semestre de 2025, quienes, cuando todavía formaban parte de un mismo grupo, dieron la llave al actual Gobierno local, sin formar parte de él.

La alcaldesa de Santiago se ha mostrado optimista ante la perspectiva de aprobar las nuevas cuentas y se ha apoyado en el precedente de los dos anteriores años, en los que obtuvieron luz verde: "Se dijo muchas veces que un gobierno en minoría no tenía posibilidad de tener presupuestos y los tuvimos en una primera y segunda ocasión. Nuestra intención es volver a tenerlos".

