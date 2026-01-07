O belén de San Fiz de Solovio supera as 30.000 visitas e marca un récord este Nadal
A instalación tradicional, aberta do 28 de novembro ao 5 de xaneiro, consolídase como un dos principais atractivos culturais e turísticos destas festas en Santiago
A igrexa de San Fiz de Solovio rexistrou a visita de 30.489 persoas ao longo do mes que estivo aberto ao público, concretamente, dende o 28 de novembro ata o 5 de xaneiro. Esta cifra supera notablemente os datos do ano pasado, consolidando a importancia do belén tradicional que alí se exhibe cada ano. De feito é a cifra récord desde a súa apertura.
O nacemento tradicional foi mellorando e actualizándose ano a ano, grazas ao traballo do seu propietario e montador, o belenista José Uzal, e ás melloras que se foron costeando desde Turismo de Santiago. Consta de máis de 500 figuras de barro e lenzo pintado, distribuídas nunha superficie de 30 m2, con pezas en movemento, iluminación, son e efectos especiais.
Esta acción permite á veciñanza de Compostela e a visitantes coñecer esta igrexa, xoia do patrimonio compostelán, e enriquecer notablemente os atractivos turísticos de Santiago de Compostela no mes de decembro, ao que tamén contribúe a intervención especial de iluminación, tanto no interior coma no exterior, deste monumento San Fiz.
A apertura de San Fiz de Solovio no Nadal é unha iniciativa de Turismo de Santiago, que non sería posible sen a participación do propietario e belenista José Uzal e a colaboración do Arcebispado de Santiago e do Mercado de Abastos, entre outros.