'Memorias dun neno labrego' llega al Salón Teatro con una adaptación escénica del clásico de Neira Vilas

El elenco de la función durante un ensayo Xunta

El Salón Teatro de Santiago de Compostela acoge desde este 8 de enero y hasta el 25 de enero la representación de Memorias dun neno labrego, una adaptación teatral del célebre texto de Xosé Neira Vilas, uno de los grandes hitos de la literatura gallega contemporánea. Las funciones se celebrarán diariamente a las 18.00 horas en este espacio situado en pleno casco histórico.

La puesta en escena está dirigida por Cándido Pazó y cuenta con escenografía de Pablo Giráldez “O Pastor”, vestuario de Martina Cambeiro, música original de Xosé Lois Romero e iluminación de Afonso Castro, conformando un espectáculo cuidado y fiel al espíritu del texto original.

Un relato íntimo y colectivo

La obra sigue los pasos de Balbino, un niño de aldea que crece entre silencios, trabajo y obediencia, construyendo una memoria personal que es también memoria colectiva de la Galicia rural de los años cuarenta. El montaje transita entre la emoción, el humor y la humanidad, ofreciendo un retrato sincero de una infancia marcada por la dureza del entorno y la mirada limpia de quien empieza a comprender el mundo.

El reparto está integrado por Xúlio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay y Ana Santos, que dan vida a los distintos personajes y voces que acompañan el crecimiento del protagonista.