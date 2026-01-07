Juzgan en Santiago a dos hombres por tráfico de cocaína y heroína en Ribeira

Juzgados de Santiago de Compostela EP

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago de Compostela, juzgará este jueves a dos hombres acusados de un delito contra la salud pública, tras ser detenidos en marzo de 2024 con cocaína y heroína en Ribeira.

Según el escrito del ministerio público, para uno de los procesados —con antecedentes penales computables— se solicitan cinco años y tres meses de prisión, mientras que para el segundo acusado la pena interesada asciende a tres años y seis meses de cárcel.

Investigación policial

La acusación se apoya en una investigación de la Policía Nacional, iniciada tras recibir informaciones sobre un presunto tráfico de drogas en la zona de Ribeira. Los hechos que motivaron la detención se produjeron alrededor de las 23.30 horas del 31 de marzo de 2024, en el aparcamiento nuevo de Fafián.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos acusados se encontraban en un vehículo cuando detuvieron el coche junto a otro conducido por un hombre que no ha podido ser identificado. En ese momento, los agentes aseguran que uno de los procesados entregó un paquete redondo, plastificado y de color negro, que el tercer varón abandonó en el suelo.

Sustancias intervenidas

Tras detectar la maniobra, los encausados intentaron huir, si bien fueron finalmente interceptados por los vehículos policiales. Los agentes intervinieron el paquete, que contenía 76 bolsitas termoselladas. Los análisis posteriores determinaron que se trataba de 10,602 gramos de cocaína y 39 bolsitas de heroína, con un peso total de 5,608 gramos.

La Fiscalía sostiene que la venta de estas sustancias a terceros podría haber reportado unas ganancias de 4.187,82 euros. En la operación también fueron intervenidos 45 euros en efectivo, dos teléfonos móviles, las llaves del vehículo y material para el testado de estupefacientes.