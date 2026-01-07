Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Juzgan en Santiago a dos hombres por tráfico de cocaína y heroína en Ribeira

La Fiscalía pide más de cinco años de cárcel para uno de los acusados por un delito contra la salud pública

Eladio Lois
Eladio Lois
07/01/2026 12:30
Juzgados de Santiago de Compostela
Juzgados de Santiago de Compostela
EP
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago de Compostela, juzgará este jueves a dos hombres acusados de un delito contra la salud pública, tras ser detenidos en marzo de 2024 con cocaína y heroína en Ribeira.

Según el escrito del ministerio público, para uno de los procesados —con antecedentes penales computables— se solicitan cinco años y tres meses de prisión, mientras que para el segundo acusado la pena interesada asciende a tres años y seis meses de cárcel

Investigación policial

La acusación se apoya en una investigación de la Policía Nacional, iniciada tras recibir informaciones sobre un presunto tráfico de drogas en la zona de Ribeira. Los hechos que motivaron la detención se produjeron alrededor de las 23.30 horas del 31 de marzo de 2024, en el aparcamiento nuevo de Fafián.

Manifestación por Venezuela en Santiago (14)

Una asociación bolivariana convoca una protesta en la Alameda de Santiago contra la “agresión yanqui” a Venezuela

Más información

De acuerdo con la Fiscalía, ambos acusados se encontraban en un vehículo cuando detuvieron el coche junto a otro conducido por un hombre que no ha podido ser identificado. En ese momento, los agentes aseguran que uno de los procesados entregó un paquete redondo, plastificado y de color negro, que el tercer varón abandonó en el suelo. 

Sustancias intervenidas

Tras detectar la maniobra, los encausados intentaron huir, si bien fueron finalmente interceptados por los vehículos policiales. Los agentes intervinieron el paquete, que contenía 76 bolsitas termoselladas. Los análisis posteriores determinaron que se trataba de 10,602 gramos de cocaína y 39 bolsitas de heroína, con un peso total de 5,608 gramos.

La Fiscalía sostiene que la venta de estas sustancias a terceros podría haber reportado unas ganancias de 4.187,82 euros. En la operación también fueron intervenidos 45 euros en efectivo, dos teléfonos móviles, las llaves del vehículo y material para el testado de estupefacientes.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Albergue de Neda

El albergue de Neda supera los 3.000 peregrinos por tercer año consecutivo impulsado por el auge del Camino Inglés
Agencias
Uno de los hallazgos, en O Covelo

Un estudio de la USC localiza más de una decena lagares de prensado de cera de abejas en el noroeste peninsular
Eladio González Lois
belén de San Fiz de Solovio

O belén de San Fiz de Solovio supera as 30.000 visitas e marca un récord este Nadal
Redacción
juzgado primera instancia santiago

CSIF denuncia carencias de medios y coordinación en la Sección de Violencia sobre la Mujer de Santiago
Agencias