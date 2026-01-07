Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El transporte de viajeros de A Coruña se manifiesta en Santiago con la amenaza de huelga indefinida

CCOO, CIG y UGT convocan la protesta para este viernes 9 de enero, con otras seis jornadas de paro este mes y la puerta abierta a extender el cese de actividad a febrero

Eladio Lois
Eladio Lois
07/01/2026 13:00
Estación Intermodal de Santiago de Compostela
La manifestación partirá a las 11.00 horas de la estación intermodal
Eladio Lois
Trabajadores del transporte de viajeros de la provincia de A Coruña se manifestarán en Santiago de Compostela este viernes 9 de enero para reclamar un nuevo convenio colectivo tras cuatro años de bloqueo. La movilización, convocada por Comisións Obreiras de Galicia, Confederación Intersindical Galega y Unión General de Trabajadores, partirá a las 11.00 horas de la estación intermodal y finalizará ante el Parlamento de Galicia.

La manifestación abre una nueva tanda de paros durante este mes, después de los ya celebrados en diciembre. En asambleas celebradas la pasada semana, el personal aprobó paros los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero. Si no hay avances en la negociación, los sindicatos advierten de una huelga indefinida a partir del 2 de febrero

Un convenio “secuestrado”

El conflicto tiene su origen, según las organizaciones sindicales, en el bloqueo del convenio colectivo por parte de la patronal. El texto lleva cuatro años paralizado, se encuentra desfasado y en 2024 no hubo subida salarial. La única propuesta trasladada hasta ahora consistió en un incremento del 1,20 %, sin cambios en la jornada, una oferta que fue rechazada por el comité de huelga al considerarla insuficiente

Reivindicaciones del sector

Entre las principales demandas figuran una subida salarial digna, la reducción y ordenación de la jornada para humanizar el trabajo, la actualización de permisos retribuidos y días de asuntos propios conforme al Estatuto de las personas trabajadoras, el reconocimiento del transporte discrecional como servicio público de primer nivel, la jubilación parcial y la ordenación de la jornada del personal acompañante.

Bus urbano de Santiago de Compostela

Así será el refuerzo del autobús urbano de Santiago por las rebajas

Más información

El comité de huelga sostiene que los paros son la única vía para desbloquear la negociación y recuperar un convenio colectivo que, a su juicio, la patronal pretende dejar morir.

