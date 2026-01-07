Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP de Santiago propone crear un registro municipal de familias acogedoras

La iniciativa busca mejorar la protección de la infancia y reforzar la coordinación entre administraciones y entidades sociales

Redacción
07/01/2026 14:22
Foto Yolanda Otero
La iniciativa fue presentada por la concejala del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero
PP de Santiago
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Partido Popular de Santiago ha propuesto la elaboración de un registro municipal de familias acogedoras en Santiago de Compostela, con el objetivo de mejorar la oferta de acogimiento familiar, reforzar la seguridad de los menores y optimizar la coordinación entre las distintas administraciones públicas y las entidades que trabajan en el ámbito de la protección de la infancia.

La iniciativa fue presentada por la concejala del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, y se dirige al gobierno municipal de BNG y CA, al que los populares recuerdan los compromisos adquiridos en los plenos de enero y noviembre de 2023 en materia de protección de la infancia y adolescencia. 

Apoyo a las familias y protección de los menores

Desde el PP compostelano señalan que este registro serviría como herramienta de apoyo a las familias acogedoras, facilitando su identificación y el acompañamiento institucional, además de permitir una mejor planificación de los recursos públicos destinados a este ámbito.

Estación Intermodal de Santiago de Compostela

El transporte de viajeros de A Coruña se manifiesta en Santiago con la amenaza de huelga indefinida

Más información

La formación subraya que el Concello cuenta con competencias en materia de protección de la infancia, por lo que considera necesario un mayor compromiso municipal en la aplicación de políticas con perspectiva de familia, especialmente aquellas orientadas a la protección de menores en situación de vulnerabilidad

Una realidad todavía pendiente

Según expone el PP, en la actualidad aún hay niños, niñas y adolescentes cuyos derechos y necesidades no están cubiertos en su entorno familiar de origen. En este contexto, el acogimiento familiar se presenta como una alternativa clave para garantizar el cuidado, la estabilidad y el desarrollo personal de estos menores.

La propuesta recuerda también la conmemoración anual del Día Mundial del Acogimiento Familiar, que se celebra en mayo, como una oportunidad para visibilizar esta medida de protección dirigida a menores que, por diversas circunstancias, no pueden permanecer con su familia biológica.

Petición al gobierno local

El Partido Popular de Santiago insta al ejecutivo local a materializar compromisos previos y a poner en marcha medidas concretas que refuercen la protección de la infancia, evitando —según la formación— que estas políticas queden en anuncios sin desarrollo práctico.

La propuesta será trasladada al ámbito municipal con la intención de que el registro se convierta en un instrumento operativo al servicio de las familias y de los menores que más lo necesitan en Santiago de Compostela.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Albergue de Neda

El albergue de Neda supera los 3.000 peregrinos por tercer año consecutivo impulsado por el auge del Camino Inglés
Agencias
Uno de los hallazgos, en O Covelo

Un estudio de la USC localiza más de una decena lagares de prensado de cera de abejas en el noroeste peninsular
Eladio González Lois
belén de San Fiz de Solovio

O belén de San Fiz de Solovio supera as 30.000 visitas e marca un récord este Nadal
Redacción
juzgado primera instancia santiago

CSIF denuncia carencias de medios y coordinación en la Sección de Violencia sobre la Mujer de Santiago
Agencias