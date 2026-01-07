El PP de Santiago propone crear un registro municipal de familias acogedoras

La iniciativa fue presentada por la concejala del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha propuesto la elaboración de un registro municipal de familias acogedoras en Santiago de Compostela, con el objetivo de mejorar la oferta de acogimiento familiar, reforzar la seguridad de los menores y optimizar la coordinación entre las distintas administraciones públicas y las entidades que trabajan en el ámbito de la protección de la infancia.

La iniciativa fue presentada por la concejala del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, y se dirige al gobierno municipal de BNG y CA, al que los populares recuerdan los compromisos adquiridos en los plenos de enero y noviembre de 2023 en materia de protección de la infancia y adolescencia.

Apoyo a las familias y protección de los menores

Desde el PP compostelano señalan que este registro serviría como herramienta de apoyo a las familias acogedoras, facilitando su identificación y el acompañamiento institucional, además de permitir una mejor planificación de los recursos públicos destinados a este ámbito.

El transporte de viajeros de A Coruña se manifiesta en Santiago con la amenaza de huelga indefinida Más información

La formación subraya que el Concello cuenta con competencias en materia de protección de la infancia, por lo que considera necesario un mayor compromiso municipal en la aplicación de políticas con perspectiva de familia, especialmente aquellas orientadas a la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Una realidad todavía pendiente

Según expone el PP, en la actualidad aún hay niños, niñas y adolescentes cuyos derechos y necesidades no están cubiertos en su entorno familiar de origen. En este contexto, el acogimiento familiar se presenta como una alternativa clave para garantizar el cuidado, la estabilidad y el desarrollo personal de estos menores.

La propuesta recuerda también la conmemoración anual del Día Mundial del Acogimiento Familiar, que se celebra en mayo, como una oportunidad para visibilizar esta medida de protección dirigida a menores que, por diversas circunstancias, no pueden permanecer con su familia biológica.

Petición al gobierno local

El Partido Popular de Santiago insta al ejecutivo local a materializar compromisos previos y a poner en marcha medidas concretas que refuercen la protección de la infancia, evitando —según la formación— que estas políticas queden en anuncios sin desarrollo práctico.

La propuesta será trasladada al ámbito municipal con la intención de que el registro se convierta en un instrumento operativo al servicio de las familias y de los menores que más lo necesitan en Santiago de Compostela.