Santiago de Compostela

El Galicia Magic Fest regresa a Compostela

La novena edición del festival se celebrará este fin de semana en el Auditorio de Galicia con ilusionistas de referencia mundial y una propuesta pensada para todos los públicos

Eladio Lois
Eladio Lois
07/01/2026 13:36
Juliana Chen encabeza el cartel de artistas invitados
Juliana Chen encabeza el cartel de artistas invitados
Redacción
El Santiago de Compostela acoge este viernes 10 y sábado 11 de enero la novena edición del Galicia Magic Fest, una de las citas culturales más destacadas de la programación de enero, que volverá a llenar el Auditorio de Galicia de magia, humor y grandes ilusiones

El elenco de la función durante un ensayo

'Memorias dun neno labrego' llega al Salón Teatro con una adaptación escénica del clásico de Neira Vilas

El festival propone un espectáculo internacional único, con una duración aproximada de 70 minutos, en el que algunos de los mejores ilusionistas del mundo compartirán escenario. El cartel reúne a Juliana Chen, Stuart MacDonald, Mirko Callaci, Magus Utopia y Pedro Volta, en una propuesta que combina elegancia escénica, grandes efectos visuales y sorpresas constantes

Magia para disfrutar en familia

El Galicia Magic Fest está concebido como un plan cultural para todos los públicos, especialmente pensado para familias y público infantil, y se presenta como una alternativa ideal para disfrutar en caso de lluvia durante el fin de semana. La organización destaca el carácter singular y accesible del espectáculo, que busca acercar la magia contemporánea a espectadores de todas las edades.

El evento se celebrará en el Auditorio de Galicia, situado en la Avenida do Burgo das Nacións, a las 20.00 horas. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 19,80 euros en Ataquilla.

