El Galicia Magic Fest regresa a Compostela

Juliana Chen encabeza el cartel de artistas invitados Redacción

El Santiago de Compostela acoge este viernes 10 y sábado 11 de enero la novena edición del Galicia Magic Fest, una de las citas culturales más destacadas de la programación de enero, que volverá a llenar el Auditorio de Galicia de magia, humor y grandes ilusiones.

El festival propone un espectáculo internacional único, con una duración aproximada de 70 minutos, en el que algunos de los mejores ilusionistas del mundo compartirán escenario. El cartel reúne a Juliana Chen, Stuart MacDonald, Mirko Callaci, Magus Utopia y Pedro Volta, en una propuesta que combina elegancia escénica, grandes efectos visuales y sorpresas constantes.

Magia para disfrutar en familia

El Galicia Magic Fest está concebido como un plan cultural para todos los públicos, especialmente pensado para familias y público infantil, y se presenta como una alternativa ideal para disfrutar en caso de lluvia durante el fin de semana. La organización destaca el carácter singular y accesible del espectáculo, que busca acercar la magia contemporánea a espectadores de todas las edades.

El evento se celebrará en el Auditorio de Galicia, situado en la Avenida do Burgo das Nacións, a las 20.00 horas. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 19,80 euros en Ataquilla.