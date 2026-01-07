El albergue de Neda supera los 3.000 peregrinos por tercer año consecutivo impulsado por el auge del Camino Inglés

Albergue de Neda Cedida

El albergue de peregrinos de Neda, en el Camino Inglés, superó en 2025 la cifra de 3.000 personas alojadas por tercer año consecutivo, consolidándose como uno de los puntos clave de esta ruta jacobea en la comarca de Ferrolterra. Así lo ha comunicado el Concello, que enmarca estos datos en el “bum que está viviendo el Camino Inglés”.

Según los datos municipales, 3.130 peregrinos pernoctaron en el albergue de Neda al cierre de la primera etapa del recorrido, de unos 13 kilómetros desde Ferrol. Esta cifra representa en torno al 11 % del total de caminantes, ya que, al tratarse de una etapa corta, una parte significativa de los peregrinos opta por continuar hasta otros puntos del trazado.

Más de 30.000 caminantes en el Camino Inglés

El Ayuntamiento subraya que la ruta a Santiago de Compostela superó en 2025, por primera vez, los 30.000 peregrinos, de los cuales más de 29.000 eligieron como punto de inicio el puerto de Curuxeiras, en Ferrol. En este contexto, el albergue nedense, integrado en la red pública del Xacobeo y gestionado por la administración local, continúa pulverizando temporada tras temporada sus propias marcas, según destaca el consistorio. Cambios en la distribución mensual

El análisis de la ocupación refleja además un cambio en el patrón estacional. Los meses con mayor afluencia fueron agosto, con 541 usuarios; septiembre, con 462; y mayo, con 430. El Concello señala que se trata de una evolución significativa respecto a años anteriores, cuando la mayor parte de la actividad se concentraba exclusivamente en los meses punta del verano.

El albergue, que abre todos los días del año y cuenta con 26 plazas, colgó el cartel de completo durante veinte jornadas en 2025. La última de ellas fue el 7 de septiembre, coincidiendo con la fiesta del pan de Neda, una de las citas festivas más relevantes del municipio.

Interés turístico más allá del Camino

El Concello de Neda destaca también que los datos recogidos en la oficina de turismo confirman el interés de los peregrinos por el patrimonio local. Entre los puntos más visitados figuran las iglesias y elementos monumentales vinculados al Camino, así como otros recursos turísticos del municipio, como la cascada del Belelle y diversas rutas de senderismo.