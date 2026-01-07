Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

CSIF denuncia carencias de medios y coordinación en la Sección de Violencia sobre la Mujer de Santiago

El sindicato alerta de problemas organizativos, falta de recursos materiales y ausencia de formación específica que afectan a la atención a las víctimas

Agencias
07/01/2026 17:52
juzgado primera instancia santiago
Sede judicial de Santiago de Compostela, donde funciona la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia
Páxinas Galegas
La Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF) ha denunciado ante la Dirección Xeral de Xustiza la "grave situación de descoordinación, falta de medios materiales y carencias formativas" detectadas en la puesta en funcionamiento de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santiago.

Así lo han trasladado en una nota de prensa, en la que también han señalado que esta situación "está afectando al normal funcionamiento del servicio y a la adecuada atención y protección de las víctimas de violencia de género".

Según ha trasladado el sindicato en un escrito oficial, el personal funcionario destinado en esta Sección "carece de recursos básicos imprescindibles para el desempeño de su labor diaria". Entre las deficiencias a las que se ha referido se encuentran "la inexistencia de ordenadores activados para todo el personal, la falta de habilitación de acceso a Lexnet para varios funcionarios y la ausencia de acceso a la agenda de señalamientos".

"A estas carencias se suman importantes problemas organizativos, como la inexistencia de un teléfono específico para la Sección, la falta de mesas y espacios de trabajo adecuados y una preocupante descoordinación con los juzgados de los ayuntamientos de procedencia de personas detenidas, víctimas, testigos y demás operadores jurídicos", ha denunciado el sindicato.

Asimismo, CSIF considera "imprescindible" abordar esta situación de manera "urgente" para garantizar la "eficacia" del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género. De forma paralela, CSIF ha solicitado el nombramiento de un formador o formadora para este Juzgado, "ante la falta de experiencia previa del personal funcionario recientemente destinado a ese organismo".

Por todo ello, el sindicato ha instado a la Dirección Xeral de Xustiza a adoptar medidas "inmediatas" que permitan dotar al juzgado de los medios humanos y materiales necesarios, garantizar una coordinación "efectiva" y asegurar "una formación adecuada del personal", con el objetivo de mejorar la atención y protección de las víctimas de violencia sobre la mujer.

