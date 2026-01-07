Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Comienzan los cortes de tráfico en varias calles de Santiago por la reparación de islas soterradas de basura

Las actuaciones se desarrollarán durante los sábados de enero y afectan a República de El Salvador, Frei Rosendo Salvado y Xeneral Pardiñas, con desvíos en el transporte urbano

Eladio Lois
Eladio Lois
07/01/2026 09:00
Calle República de El Salvador
Calle República de El Salvador
Concello de Santiago
Los trabajos de reparación de varias islas soterradas de basura en Santiago de Compostela ya han comenzado y conllevan cortes de tráfico puntuales en distintas calles de la ciudad a lo largo del mes de enero. Las actuaciones se realizan en sábado, con el objetivo de reducir la afección a la circulación, y se desarrollan entre las 08.00 y las 20.00 horas, con desvíos en el transporte urbano.

Las calles afectadas por estas intervenciones son República de El Salvador, Frei Rosendo Salvado y Xeneral Pardiñas, según ha informado el Concello de Santiago.

Primera actuación y afecciones al tráfico

La primera actuación tuvo lugar el sábado 3 de enero en la rúa República de El Salvador, en el tramo comprendido entre Xeneral Pardiñas y Alfredo Brañas. En este punto, durante el corte, solo se permitió el acceso a los usuarios de los garajes afectados, con entrada y salida exclusivamente desde el extremo de Xeneral Pardiñas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Sumar invita a Óscar Puente a recorrer la AP-9 y pagar los peajes “como cualquier gallego”

Más información

Para acceder al tramo posterior al corte fue necesario circular a través de Montero Ríos y Alfredo Brañas, mientras duraron los trabajos.

Cambios en el transporte urbano

Con motivo de este corte, la línea 5 del autobús urbano, en sentido Rocha, modificó su recorrido, circulando por Doutor Teixeiro, rúa da Rosa, San Pedro de Mezonzo y praza Roxa, para retomar su itinerario habitual en Frei Rosendo Salvado.

Durante la intervención quedó suprimida la parada 433, situada en República de El Salvador, siendo las alternativas más próximas las paradas de praza de Galicia, rúa da Rosa y Frei Rosendo Salvado.

Próximos cortes previstos

El calendario de actuaciones continúa el sábado 10 de enero con un corte de tráfico en la rúa Frei Rosendo Salvado. Posteriormente, las reparaciones afectarán a Xeneral Pardiñas los sábados 17, 24 y 31 de enero, siempre en el mismo horario, de 08.00 a 20.00 horas.

Desde el Concello de Santiago se solicita a la ciudadanía comprensión por las molestias que estas alteraciones puedan ocasionar, recordando que los trabajos buscan mejorar el funcionamiento de las infraestructuras urbanas y se concentran en fines de semana para minimizar su impacto en la movilidad diaria.

