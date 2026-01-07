Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Así será el refuerzo del autobús urbano de Santiago por las rebajas

La línea C11 incrementará su frecuencia desde las 10.00 horas del próximo domingo 11 de enero para facilitar los desplazamientos durante la jornada festiva

Eladio Lois
Eladio Lois
07/01/2026 12:48
Bus urbano de Santiago de Compostela
Bus urbano de Santiago de Compostela
Eladio Lois
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El transporte urbano de Santiago de Compostela contará este domingo 11 de enero con un dispositivo especial de refuerzo con motivo de la apertura comercial prevista en la ciudad. 

Más frecuencia en la C11

La principal novedad afectará a la línea C11, que reforzará su servicio a partir de las 10.00 horas, con intervalos de paso de entre 20 y 25 minutos a lo largo de toda la jornada. La medida busca absorber el aumento de desplazamientos previsto durante el día festivo a As Cancelas y Área Central, los principales centros comerciales de la ciudad. 

Sin cambios en el resto de líneas

Las demás líneas del transporte urbano funcionarán con su horario habitual de domingos y festivos, sin modificaciones adicionales.

El refuerzo se enmarca en las aperturas comerciales extraordinarias programadas para este inicio de año y pretende facilitar la movilidad hacia las zonas comerciales durante una jornada con mayor afluencia de usuarios.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Albergue de Neda

El albergue de Neda supera los 3.000 peregrinos por tercer año consecutivo impulsado por el auge del Camino Inglés
Agencias
Uno de los hallazgos, en O Covelo

Un estudio de la USC localiza más de una decena lagares de prensado de cera de abejas en el noroeste peninsular
Eladio González Lois
belén de San Fiz de Solovio

O belén de San Fiz de Solovio supera as 30.000 visitas e marca un récord este Nadal
Redacción
juzgado primera instancia santiago

CSIF denuncia carencias de medios y coordinación en la Sección de Violencia sobre la Mujer de Santiago
Agencias