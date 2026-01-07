Así será el refuerzo del autobús urbano de Santiago por las rebajas

Bus urbano de Santiago de Compostela Eladio Lois

El transporte urbano de Santiago de Compostela contará este domingo 11 de enero con un dispositivo especial de refuerzo con motivo de la apertura comercial prevista en la ciudad.

Más frecuencia en la C11

La principal novedad afectará a la línea C11, que reforzará su servicio a partir de las 10.00 horas, con intervalos de paso de entre 20 y 25 minutos a lo largo de toda la jornada. La medida busca absorber el aumento de desplazamientos previsto durante el día festivo a As Cancelas y Área Central, los principales centros comerciales de la ciudad.

Sin cambios en el resto de líneas

Las demás líneas del transporte urbano funcionarán con su horario habitual de domingos y festivos, sin modificaciones adicionales.

El refuerzo se enmarca en las aperturas comerciales extraordinarias programadas para este inicio de año y pretende facilitar la movilidad hacia las zonas comerciales durante una jornada con mayor afluencia de usuarios.