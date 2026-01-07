Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Ames abre la inscripción para un nuevo curso de monitor de actividades de tiempo libre

La formación, impulsada por el Concello de Ames, ofrece un título homologado en toda España y se desarrollará entre enero y abril

Eladio Lois
Eladio Lois
07/01/2026 14:27
El curso combina formación teórica y práctica y se desarrollará entre los meses de enero y abril
El curso combina formación teórica y práctica y se desarrollará entre los meses de enero y abril
Redacción
El Concello de Ames, a través de su área de Xuventude, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo curso de monitor o monitora de actividades de tiempo libre, una formación orientada a la inserción laboral en el ámbito educativo, social y del ocio.

El curso tendrá una duración total de 350 horas, repartidas entre los meses de enero y abril, y se desarrollará en el Pazo da Peregrina, en Ames. El precio de la formación será de 172 euros y, al finalizarla, el alumnado obtendrá un título homologado en todas las comunidades autónomas

La acción formativa se divide en dos fases. La primera, de carácter teórico-práctico, consta de 200 horas, de las cuales 160 serán presenciales y 40 en modalidad en línea. Las sesiones presenciales se impartirán durante los fines de semana, con jornadas de 10 horas diarias, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 20.30 horas.

La segunda fase corresponde a 150 horas prácticas, que el alumnado deberá realizar en una entidad o institución, elaborando un proyecto vinculado a esta etapa formativa.

Durante el curso se abordarán contenidos relacionados con la animación sociocultural, la psicología, las dinámicas de grupo, los juegos, la educación ambiental y el diseño de actividades dirigidas tanto a infancia y juventud como a personas mayores o con necesidades especiales.

Inscripción y plazas limitadas

El plazo de inscripción se abrirá este viernes 9 de enero y permanecerá activo hasta el 21 de enero. Las solicitudes deberán formalizarse a través de la sede electrónica del Concello de Ames, aportando la ficha de inscripción, una fotocopia del DNI y una fotocopia de la titulación académica disponible en el momento de la solicitud.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de llegada, por lo que desde el Concello se recomienda realizar la inscripción lo antes posible. También existe la posibilidad de inscribirse de manera presencial.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del teléfono 616 088 229 o del correo electrónico xuventude@concellodeames.gal.

